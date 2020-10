Schwelmer schlagen dem Virus ein Schnippchen

Ennepe-Süd/Schwelm. Virtuelles Laufen, dennoch echtes Laufen. So schlagen die Athleten von RE Schwelm dem Corona-Virus quasi ein Schnäppchen.

Die traditionellen Lauf-Veranstaltungen fallen aus – wegen der Corona-Pandemie. Doch die heimischen Läuferinnen und Läufer suchten und fanden Alternativen, haben dem Virus quasi ein Schnippchen geschlagen. Virtuell, dennoch echtes Laufen, übers Land verteilt, in kleinen (Vereins)-Gruppen. Ein Angebot nahmen die Athletinnen und Athleten von RE Schwelm zum ersten Intersport Clubrun wahr. Etwa 20 Läuferinnen und Läufer waren am Start.

Beim Clubrun konnte jeder auf ganz individuellen Strecken mitlaufen. Es galt nur die festgelegten Längen über zwei, fünf und zehn Kilometer sowie Halbmarathon und Marathon oder einem 24-Stunden-Laufe zu absolvieren und die gelaufen Zeiten hochzuladen. Das Startgeld sollte gespendet werden, um die durch Corona entstanden finanziellen Engpässe zumindest etwas auszugleichen.

Verpflegungszelt in Fußgängerzone

Andreas Reschop vom Gevelsberger Sportgeschäft hatte ein Verpflegungszelt aufgestellt und die Läufer der Region eingeladen, die von seinem Angestellten Tobias Fleischhauer ausgearbeiteten zwei Strecken über fünf und zehn Kilometer durch das Gevelsberger Stefansbachtal zu laufen. Zusätzlich hatte er seinen Laden geöffnet, damit die Läufer ihre Wechselwäsche ablegen und sich nach dem Lauf mit Obst und Getränken stärken konnten.

Fleischhauer, Handballer des Verbandsligisten RE Schwelm, selbst führte die 10km-Gruppe mit Sonja Müller, Stefan Falke und Uli Ebel, über die leicht profilierte Strecke an. Sie führte durch die Stefansbecke und Haßlinghausen zurück in die Mittelstraße. Das 4er-Team benötigte hierfür 54:49 Minuten.

Einsteiger bereiten große Freude

Das schnellste Team mit Esther Van de Woestijne, Tim Becker, Dominik Adels und Felix Marks erreichten das Ziel in 23:53 Minuten. Die kürzere 5km-Strecke führte ab der Stefanstraße über den Ochsenkamp und Heidestraße zurück zum Start. Silke Brocksieper und Lea Baumgarten liefen zusammen 30:54 Minuten und blieben so vor der Gruppe um Kristina Kühner, Tanja Ziegler, Bianca Freudenreich, Karin Limpert, Mirjam Treier, Michael Sema und Marco Cammerzell, die 36:32 Minuten benötigten. Karsten Köhnke begleitete und führte die Einsteigerinnen Petra Immel und Andrea Theis in 39:17 Minuten mit einem gleichbleibenden Tempo zurück zum Startpunkt.

Andreas Reschop (r.) nahm die 20 Langläufer der TG RE Schwelm nach dem ersten Intersport Clubrun in der Gevelsberger Fußgängerzone in Empfang. Foto: Verein / WP

„Ganz besonders freue ich mich über unsere Laufeinsteiger. So haben Bianca, Petra, Andrea und Marco erst Mitte des Jahres bei uns in einem Laufeinsteigerkurs angefangen zu laufen und konnten beim 1. Intersport Clubrun auch ihren allerersten Lauf-Wettkampf absolvieren“, lobte Uli Ebel.

Uli Ebel bedankte sich für die langjährige Unterstützung der Sportvereine und versprach, „das wird sicher nicht die letzte gemeinsame Veranstaltung sein. Mit diesem Geld werden wir den Laufsport unterstützen und z. B. den kostenlosen Freundschaftslauf „Rund um Schwelm“ am 25. Oktober ausrichten.“

Für den Freundschaftslauf „Rund um Schwelm“, der von der Rennbahn starten wird, sind die Vorbereitung fast abgeschlossen. So ist das Hygienekonzept ausgearbeitet und wird gerade noch mit der Stadt final abgestimmt.

Virtueller Marathon

An dem Wochenende hatten Tim Becker, Dominik Adels und Felix Marks überdies die Herausforderung „Virtuellen Köln Marathon 2020“ angenommen. Sie hatten sich für die 10km-Strecke gemeldet und drehten an der Kemnade getroffen eine schnelle Runde mit der Top-Zeit von 42:55 Minuten, was Platz fünf bedeutete.