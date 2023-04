Schwelmer SC: Lieber aufsteigen als sich aufzulösen

Die Volleyballerinnen vom Schwelmer SC feiern den Aufstieg in die Bezirksliga.

Schwelm. Sie hatten überlegt, ob sie noch weitermachen sollen, oder nicht – und das hat sich für die Volleyballerinnen des Schwelmer SC so richtig gelohnt

Die Volleyballerinnen des Schwelmer SC haben Ende des vergangenen Monats den Aufstieg in die Bezirksliga gefeiert. Der Meistertitel in der Bezirksklasse war den Schwelmerinnen, welche die Saison mit neun Siegen aus zehn Partien beendeten, schon vor dem letzten Spieltag sicher. Dass es soweit kommt, war vor der Saison nicht abzusehen. Es stand sogar die Frage im Raum, ob das Team überhaupt gemeldet werden soll.

„Wir hatten nicht den Anspruch aufzusteigen“, berichtet Kapitänin Katharina Kliche. Vielmehr gehe es ihr und ihren Teamkolleginnen darum, gemeinsam Zeit zu verbringen und Spaß zu haben. „Wir sind neben dem Sport sehr gut befreundet, unternehmen viel zusammen. Dieses gute Verständnis sieht man dann auch auf dem Feld“, erklärt sie einen der Gründe für den Erfolg.

Junge Energie stößt neu dazu

Der Kern des Teams kennt sich schon seit der Jugend, ebenso wie Trainerin Christiane Tylko. Die 47-Jährige begleitet den Großteil des Kaders seit dem Schritt in den Seniorenbereich. „Wir sind sehr eng verbunden, das macht die Zusammenarbeit noch schöner“, blickt sie auf die besondere Zusammenstellung des Kaders. Mit Julie Bierenheide, Sophie Zeiser und Valentina Ferrara sind inzwischen auch drei jüngere Spielerinnen zum Team gestoßen. „Sie haben uns nochmal einen Schub nach vorne gegeben und passen sehr gut zu uns.“ Für Tylko ist der Aufstieg ein gelungener Abschluss, für sie war es die vorerst letzte Saison als Trainerin im Seniorenbereich. Dem SSC bleibt sie in anderer Funktion erhalten.

Neben der Harmonie im Team spielte in der abgelaufenen Saison auch der Faktor Erfahrung eine Rolle. Während viele Vereine in der Bezirksklasse mit einem sehr jungen Kader an den Start gingen, ließen sich die routinierten Schwelmerinnen zu keiner Zeit aus der Ruhe bringen.

Trotz Aufstieg soll die Lockerheit bleiben

Noch ist unklar, gegen welche Teams der SSC in der kommenden Saison antritt. An der Herangehensweise im Vergleich zu diesem Jahr ändert sich laut Kliche nichts. „Wir nehmen es genauso wie bisher. Die Vorfreude auf die höhere Liga ist groß, genauso bleiben aber unsere Aktivitäten neben dem Sport wichtig.“ Mit dieser Lockerheit ist den Schwelmerinnen auch in der kommenden Spielzeit einiges zuzutrauen. Die Stimmung beim SSC ist eben nicht nur vom sportlichen Abschneiden abhängig.

