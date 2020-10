Schwelmer Nachwuchs erntet Früchte engagierter Arbeit

Mit Stolz blicken die Verantwortlichen der RE Schwelm auf die Erfolge der jüngeren Vergangenheit. Dabei steht bei den Handballern nicht nur das gute Abschneiden der ersten Herrenmannschaft in ihrer Premierensaison in der Verbandsliga im Vordergrund. Vielmehr sorgte der Nachwuchs in den vergangenen Wochen und Monaten für Lichtblicke, während der Ball im Seniorenbereich aufgrund der Corona-Pause noch ruhte. Sowohl die weibliche C-Jugend als auch die männliche A- und B-Jugend schafften in ihrer Altersklasse den Sprung in die Oberliga. Die drei Mannschaften können sich fortan auf höchstem Niveau mit starken Gegnern messen. „Das ist für uns natürlich etwas Besonderes und der Lohn für die gute Arbeit der letzten Jahre“, so der stellvertretende Abteilungsleiter Dustin Otto.

Langfristige Perspektiven aufzeigen

Auf diesen Erfolgen dürfen sich die Schwelmer nicht ausruhen. Um langfristig erfolgreich zu sein, müssen den Nachwuchsspielern und -spielerinnen Perspektiven gezeigt werden, um auch im Seniorenbereich Fuß zu fassen. „Das ist der Charakter unseres Vereins und das geben wir an die Trainer weiter, die mit uns auf einer Linie sind. Wir möchten die jungen Talente an den Verein binden und für eine gute Durchlässigkeit vom Jugend- in den Seniorenbereich garantieren“, beschreibt Otto die Ziele des Vereins. Abgesehen davon, dass es sich kaum ein Verein leisten kann, ausschließlich auf externe Kräfte zu setzen, sorgen Eigengewächse für eine höhere Identifikation mit Stadt und Mannschaft. Bestes Beispiel ist die erste Herrenmannschaft der RE, in der sieben in der eigenen Jugend ausgebildete Spieler auflaufen.

Das ist die männliche B-Jugend von RE Schwelm, die den Sprung in die Handball-Oberliga geschafft hat. Foto: Verein / WP

Diesen Weg geht auch deren Trainer Henning Becker mit, der vor gut einem Jahr das Amt bei den Kreisstädtern übernahm. „Mir wurde damals mitgegeben, dass das die Philosophie des Vereins ist. Und da stehe ich voll und ganz hinter.“ Diese Aufgabe habe für ihn einen besonderen Reiz. Nach den Erfolgen im Nachwuchs gelte es nun, die nächsten Schritte einzuleiten und die Spieler und Spielerinnen Schritt für Schritt an die Seniorenmannschaften heranzuführen. „Wir müssen den jungen Leuten zeigen, dass wir ihre Entwicklung auf dem Schirm haben und auf sie bauen, dass sie ihre Chance bei uns bekommen“, beschreibt Becker die Anforderungen an die Teams im Damen- und Herrenbereich.

Der gleichen Meinung ist sein Kollege Wolfhard Lache, seit dieser Spielzeit verantwortlich für die Reserve der RE. „Ich war schon immer ein großer Freund davon, den Nachwuchs frühzeitig heranzuführen und zu integrieren.“. Im ersten Schritt gelänge dies über die Einbindung in den Trainingsbetrieb, ehe irgendwann die ersten Einsätze in den Seniorenteams erfolgen. „Der Unterschied zwischen Jugend und Senioren ist groß, deswegen ist es wichtig, frühzeitig Erfahrung zu sammeln und sich innerhalb des Vereins gut abzustimmen, um den Nachwuchs bestmöglich zu fördern.“

Hoffmann für A-Jugend engagiert

Dabei legt die RE Wert darauf, diese Botschaft bei allen Trainern und Trainerinnen klar zu machen. Mit Marcel Hoffmann übernahm im Sommer ein neuer Coach die männliche A-Jugend und feierte mit ihr direkt den Oberligaaufstieg. Wie auch seine Kollegen hält er die Verknüpfung von Jugend- und Seniorenbereich für elementar. „Nur so können wir Talente fördern und halten, eine Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Ebenen ist dafür die Voraussetzung.“ Gerade in jungen Jahren lernen Spieler und Spielerinnen mit jedem Training und jeder Einsatzminute bei den Senioren dazu.

Trainer der RE-Reserve: Wolfhard Lache, der schon immer ein großer Freund davon ist, den Nachwuchs frühzeitig heranzuführen und zu integrieren. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Mit den jüngsten Erfolgen der Jugend sowie den ambitionierten Auftritten der Seniorenteams sehen sich die Schwelmer auf einem guten Weg. „Wir sind froh über diese Entwicklung, dürfen aber nicht nachlassen und werden weiter daran arbeiten, diesem wichtigen Thema die nötige Aufmerksamkeit zu schenken“, fasst Otto die Situation der Schwelmer zusammen.