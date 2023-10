Schwelm feiert in Bochum den Befreiungsschlag

Schwelm. Am vierten Spieltag gelingt der Roten Erde der ersehnte erste Sieg in der Handball-Landesliga. Gegen Riemke macht es Schwelm unnötig spannend.

Die Landesliga-Handballer der RE Schwelm haben einen Befreiungsschlag gelandet. Nach dem schlechten Start in die Saison mit drei Niederlagen setzten sich die Schwelmer bei Teutonia Riemke mit 32:29 (16:14) durch. Trainer Adnan Kulovic konnte dabei erstmals in dieser Saison nahezu auf seinen gesamten Kader zurückgreifen.

„Die Erleichterung bei uns allen ist riesig“, freute sich Kulovic nach dem ersten Saisonsieg am Sonntagabend. Sein Team zeigte gegen Riemke erstmals in dieser Spielzeit seine Qualität über die nahezu gesamten 60 Minuten, was sich auch im Ergebnis ablesen lässt. Schwelm führte über die komplette Spielzeit, zu keinem Zeitpunkt stand es in der Partie unentschieden – deutlich absetzen konnte sich die Rote Erde aber erst knapp eine Viertelstunde vor dem Ende. Ruhe kehrte aber auch da nicht ein, nach einer Zeitstrafe gegen Yannick Brockhaus kam Riemke noch einmal zurück in die Begegnung und verkürzte von 28:22 aus Schwelmer Sicht auf 28:26 (55.).

Schwelm macht es unnötig spannend

Rote Erde blieb aber trotz des nun wieder offenen Spiels ruhig. „Wir haben uns dann wieder gefangen und das Spiel, anders als noch gegen Lössel, ruhig nach Hause gebracht“, so Adnan Kulovic, der selbst auf einen Einsatz verzichtete und sich auch in den kommenden Wochen mit eigenen Anteilen auf dem Feld zurückhalten möchte.

Und so musste er vom Spielfeldrand beobachten, wie sein Team es im Verlaufe der Partie verpasste, einen höheren Vorsprung herauszuwerfen. Zehn freie Würfe zählte der RE-Trainer, die seine Spieler nicht im Tor unterbringen konnten, weshalb die Partie auch Minuten vor dem Ende überhaupt noch spannend wurde.

Jetzt soll es für Schwelm ins Mittelfeld gehen

Durch den ersten Sieg hat sich Schwelm etwas Luft zum Atmen im Rennen um den Klassenerhalt verschafft, nun folgen zwei Heimspiele, in denen der Kontakt an das Mittelfeld der Tabelle hergestellt werden soll. „Wir hatten unser Tief, jetzt haben wir uns hoffentlich gefangen“, so Kulovic.

RE Schwelm: Pape, Steinbach – Prüfer (9/4), Fleischhauer (7), Kliche (4), Köhrer (3), Rauhaus (3), Brockhaus (2), Morguet (1), Hagemann (1), Mebus (1), Lazaridis (1).

