Schwelmer Bilanz bleibt makellos

Schwelm. RE Schwelm kann mit einem guten Gefühl in die Herbstpause gehen. Die nächste Partie ist das Derby gegen Gevelsberg am 1. November.

Die Schwelmer gehen mit der perfekten Bilanz von zwei Siegen aus zwei Spielen in die Herbstpause der Handball-Verbandsliga. „Großes Kompliment an meine Mannschaft. Gegen einen wirklich guten Gegner hat sie ein sehr gutes Spiel gemacht“, freute sich Trainer Henning Becker nach dem 27:24 (14:12) gegen TuS Westfalia Hombruch. Die von ihm geforderte Steigerung im Vergleich zur Partie in Hohenlimburg lieferten seine Spieler über weite Strecken der Begegnung ab.

Gäste schwächen sich unnötig selbst

In der ersten Halbzeit liefen die Schwelmer zunächst einem Drei-Tore-Rückstand (5:8, 14.) hinterher. Die Gäste, die mit einem überzeugenden Sieg gegen Siegen in die Saison gestartet waren, schwächten sich immer wieder selbst durch Zeitstrafen und eine unnötige Rote Karte gegen Tim Gaedtke nach einem Foul im Gegenstoß. Gut fünf Minuten vor der Pause brachte der starke Kreisläufer Kevin Kliche sein Team erstmals wieder zum 12:11 in Führung. Auf der anderen Seite des Feldes überzeugten die Gastgeber mit einer sehr guten Deckungsarbeit, auch wenn sie Probleme mit den guten Kreisanspielen der Hombrucher hatten. Der TuS erarbeitete sich so insgesamt neun Siebenmeter, wovon Ole Sasse acht verwandelte. „Es war unser Ziel, die entscheidenden Akzente in der Deckung zu setzen“, so Becker. „Zwar sind einige Anspiele zu viel an den Kreis durchgekommen, aber größtenteils haben wir das gut gelöst.“

Starker Keeper Finn Steinbach

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigten die Gäste ihre Klasse, nutzten einige Fehler der RE und glichen das Spiel mit vier Treffern in Serie aus. Die Schwelmer konterten ihrerseits und ließen nach dem Gegentreffer zum 21:22 (49.) rund acht Minuten lang keinen Gegentreffer zu. Dennoch wurde es noch mal spannend, da sie im Angriff mehrere schlechte Entscheidungen trafen. Hinzu kam knapp vier Minuten vor dem Abpfiff eine Unterzahlsituation.

Entscheidenden Anteil am Erfolg hatten in den Schlussminuten zwei Neuzugänge. Stefan Prüfer sorgte vorne für wichtige Tore. Dazu zeigte der junge Torhüter Finn Steinbach mit einigen Paraden eine herausragende Leistung und sicherte seiner Mannschaft die zwei Punkte. Angesichts der starken Leistung in Angriff wie Abwehr war der Sieg der Schwelmer gegen eines der Topteams der Liga verdient. „Die Jungs haben alles reingeworfen und sich für diese Leistung belohnt. Jetzt können wir erst einmal durchatmen und uns über den gelungenen Saisonstart freuen“, blickte Becker, der weiterhin auf Theo Bezirgiannis verzichten musste, auf die Partie.

RE Schwelm: J.-L. Pape, Steinbach; K. Kliche 8, Fleischhauer 7/3, Rauhaus 5, Prüfer 3, Brockhaus 2, Domaschk, Köhrer je 1, Arndt, Schmitz, Adam, Schoch, D. Kliche.