Schwelm verliert beim gelungenen Mayr-Comeback

Schwelm. Darum verpassen die Kreisstädter den Sieg gegen den ambitionierten Aufsteiger aus Sachsen-Anhalt.

Vor der Länderspielpause konnten die EN Baskets Schwelm ihre Durststrecke in der 2. Basketball-Bundesliga, ProB Nord, nach zuletzt drei Niederlagen in Folge in Hamburg beenden. Gegen den ambitionierten Aufsteiger aus Wolmirstedt wollte die Mannschaft von Trainer Falk Möller den Aufschwung mitnehmen und eine neue Serie starten. Keine leichte Aufgabe: Mit vielen höherklassig erfahrenen Spielern ist der Tabellenvierte aus dem Osten der Republik ein absoluter Playoff- wenn nicht gar Aufstiegsaspirant. Trotz guter Leistung der Kreisstädter in einem offenem Spiel, das kurz vor Schluss fast noch mal gedreht werden konnte, hatten die Kreisstädter am Ende mit 90:95 (46:52) das Nachsehen.

Nur 500 Fans in der Halle

Wegen der steigenden Infektionszahlen waren lediglich 500 Zuschauer in der Halle erlaubt. Die wenigen Fans machten sich vor allem an der untypisch niedrigen Lautstärke zu Beginn bemerkbar. Auf dem Parkett wurde schnell klar, dass sich beide Mannschaft nichts zu schenken hatten. Baskets-Center Daniel Mayr stand nach Verletzung wieder in der starting-five und organisierte beim Sprungball den ersten Angriff für seine Farben. Die ersten Punkte jedoch gingen auf das Konto der Gäste. Die SBB Baskets Wolmirstedt zeigten durch gute Spielzüge und viele Dreipunktewürfe, warum sie zu den Top-Mannschaften der Liga gehören. Doch auch die Baskets hatten sich viel vorgenommen und hielten gleich zu Beginn gut mit. Nach vier Minuten dann das erste Highlight: Glen Burns stopfte den Ball, nach vorherigem Steal, energisch in die Maschen.

Mayr tut Baskets gut

In einem ausgeglichen ersten Viertel, in dem sich keine der Mannschaften absetzen konnte, machten es die Baskets den Gästen schwer und gingen mit einer 27:25-Führung in die Viertelpause. Auch im zweiten Viertel gönnten sich beide Mannschaften wenig. Man merkte, dass die Rückkehr von Daniel Mayr den Kreisstädtern guttat. Der 2,18 Meter große Center verstand es in der Abwehr anzupacken (5 Blocks, 9 Rebounds) und setzte auch unter dem Korb vorne immer wieder gute Akzente (13 Punkte). Nach vier Minuten konnten sich die Baskets dann sogar auf fünf Punkte absetzen. Doch die Gäste ließen sich nicht beirren und trafen dann vor allem jenseits der Dreipunktelinie. Die Führung wechselte zu Gunsten des Aufsteigers, bevor es erneut Comebacker Mayr war, der mit einem knallenden Dunking den Gleichstand wiederherstellte. Die Gäste steigerten sich aber kontinuierlich und gingen nach einem Buzzerbeater von Bill Borekambi mit 52:46 in die Halbzeitpause.

Baskets bäumten sich auf

Die Baskets kamen wach aus der Kabine und konnten durch gutes Tempospiel und leichte Körbe den Abstand zunächst verringern. Doch auch die Gäste trafen weiterhin ihre Würfe und gaben die knappe Führung nicht aus der Hand. Mitte des dritten Viertels liefen die Schwelmer dann Gefahr abgehängt zu werden, was Falk Möller beim Stand von 61:70 zwang eine Auszeit zu nehmen. Aufseiten der Kreisstädter war es dann vor allem Glen Burns, der seine Mannschaft mit starkem Kampfeswillen und gutem Zug zum Korb weiterhin im Spiel hielt. Mit elf Punkten im dritten Viertel war er dafür hauptverantwortlich, dass die Baskets vor dem Schlussviertel nur mit sechs Punkten zurücklagen und so noch alle Chancen auf den Sieg hatten.

Katastrophale Freiwurfquote

Im letzten Viertel baute der starke Aufsteiger aus dem Osten seine Führung auf zwischenzeitlich vierzehn Punkte aus, während es die leidenschaftlich kämpfenden Baskets zunächst noch verpassten, ihre Chancen zu nutzen. Vor allem die Freiwurfquote war katastrophal: nur 17 von 31 Freiwürfe fanden ihr Ziel.

Wie aus dem Nichts drehte sich das Blatt aber dann noch mal: Zwei Minuten vor Schluss bäumten sich die Schwelmer gegen die Niederlage auf und kamen nach einem Zehn-zu-Null-Run auf vier Zähler heran, so dass sich doch noch eine echte Crunchtime ergab. Keiner der 500 Fans saß zu diesem Zeitpunkt noch im Sitz. 38 Sekunden vor Schluss nahm Coach Möller bei nur zwei Punkten Rückstand erneut eine Auszeit. Marco Hollersbacher vergab dann aber die Chance zum Ausgleich. Die späteren Fouls der Hausherren brachte die Gäste dann noch zwei Mal an die Linie, was am Ende die 90:95 Niederlage bedeutete.

