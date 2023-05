Schwelm verliert 82-Tore-Spektakel zum Verbandsliga-Abschied

Schwelm/Bochum. Das vorerst letzte Verbandsliga-Spiel der RE Schwelm endet mit einer Pleite – weil beide Mannschaften komplett auf Defensive verzichten.

Nach dem sicheren Abstieg wollten sich die Handballer der RE Schwelm mit einer guten Leistung aus der Verbandsliga verabschieden. Bei der 38:44 (19:22)-Niederlage auswärts gegen den SVT Bochum-Riemke ist dieser Vorhaben jedoch deutlich misslungen. „Wir haben das, was uns die vergangenen Wochen ausgezeichnet hat, heute zu keinem Zeitpunkt auf die Platte bringen können“, befand Trainer Marc Lauritsch.

Seinem Team fehlte die notwendige Aggressivität und Einstellung in der Deckung, um für einen Sieg infrage zu bekommen. Eine wirkliche Struktur war defensiv bei der RE nur schwer zu erkennen. Dass die Partie trotzdem noch lange offen blieb, lag an der ebenfalls löchrigen Deckung der Gastgeber. Beiden Teams merkte man an, dass es in der Tabelle um nichts mehr geht.

In Durchgang zwei verkürzte Linksaußen Ruben Köhrer auf 27:24 (41.), Riemke antwortete mit fünf Toren in Folge. Trotz 38 eigenen Toren vergaben die Schwelmer noch zahlreiche freie Würfe und kassierten eine unter dem Strich verdiente Niederlage. „Das war leider nicht das Gesicht, welches wir zum Abschluss zeigen wollten“, so Lauritsch.

RE: J.-L. Pape – Prüfer (12/4), Wohlgemuth (7), Fleischhauer (6), Brockhaus (6/2), Bezirgiannis, Kliche (je 2), Köhrer, Meißner (je 1), Schega (1/1), Wernscheid, Lazaridis, Ranke

