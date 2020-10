Schwelm: Tennisvereine freuen sich über Finanzspritzen

Sowohl Blau-Weiß als auch Rot-Weiß Schwelm dürfen sich über einen Zuschuss für Baumaßnahmen freuen. Während Blau-Weiß 43.735 Euro für die Instandsetzung der Frontseite der Tennishalle und die Modernisierung der Halle erhält, sind es bei Rot-Weiß 28.500 Euro für die Modernisierung der Elektrik im Vereinsheim und die Erneuerung der Zaunanlage.

Elektrik nicht auf neuestem Stand

„Wir gehen als erstes den neuen Zaun an“, sagt Kassierer Stefan Biermann vom TC Rot-Weiß Schwelm und erklärt: „Das ist sowohl aus Sicherheitsgründen, aber auch unter ästhetischen Gesichtspunkten dringend notwendig.“ Die Elektrik im Vereinsheim sei zudem nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik, daher werde auch dieses Thema in naher Zukunft auf den Tisch kommen. Noch sei der Verein aber in Gesprächen mit Handwerkern bezüglich der Umsetzungen der Pläne. Das klare Ziel des Vereins laut Biermann: „Bis zum Start der Sommersaison sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.“ Spätestens Ende April soll also der Zaun auf der Klubanlage „Am Brunnen“ in neuem Glanz erstrahlen und auch die Elektrik wieder höchsten Ansprüchen genügen.

Anders als bei Blau-Weiß, wo 80 Prozent der Kosten vom Land übernommen werden, sind es bei den Nachbarn 75 Prozent. Das liegt vor allem daran, dass die Gesamtsumme der benötigten Gelder beim TC Rot-Weiß Schwelm niedriger ist. Erdmann erklärt: „Wir haben eine Förderquote von 75 Prozent. Die restlichen 25 Prozent werden wir zum Teil über Geld, aber auch als sogenanntes bürgerschaftliches Engagement erbringen.“ Die Mitglieder sollen von den Maßnahmen im Trainings- und Spielbetrieb möglichst wenig spüren.

Sanierungsstau reduziert

Von dem Förderprogramm für Sportstätten profitieren nicht nur die Schwelmer Tennisvereine, sondern bereits mehr als 1.000 Sportvereine aus ganz Nordrhein-Westfalen

Die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz erklärt: „Ich freue mich, dass wir mit den nun erteilten Förderentscheidungen unseren Vereinen tatkräftig unter die Arme greifen können. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen spürbaren Beitrag zur Modernisierung unserer Sportstätten in Nordrhein-Westfalen zu leisten. Dies ist uns mit diesem Förderprogramm gelungen. Nun können wir den Sanierungsstau deutlich reduzieren.“

Mit dem Programm „Moderne Sportstätte 2022“ werden Investitionsmaßnahmen zur Modernisierung, Instandsetzung, Sanierung, Ausstattung, Entwicklung, zum Umbau und Ersatzneubau von Sportstätten und -anlagen gefördert. Insgesamt 300 Millionen Euro stehen im Rahmen des Programms „Moderne Sportstätte 2022“ zur Verfügung.