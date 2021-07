Schwelm startet gegen Schalke die Saison

Schwelm. So sieht die Hinrunde in der Handball-Verbandsliga für RE Schwelm aus.

In der Handball-Verbandsliga kommt zur Saison- und Heimpremiere der FC Schalke 04. Ein starker Name, aber auch eine mutmaßlich starke Mannschaft, die RE Schwelm um die drei spielenden Trainer Björn Rauhaus, Kevin Kliche und Yannick Brockhaus am 12. September, einem Sonntag, um 18 Uhr in der Dreifeldhalle empfangen wird. Schalke spielte zuletzt in der Oberliga, musste sich aber aus finanziellen Gründen um eine Klasse verschlechtern. Das Derby gegen TG Voerde wird erstmals am 12. Dezember ausgetragen – ebenfalls um 18 Uhr in der Dreifeldhalle.

Die Hinrunde

12. Sep: FC Schalke 04 (H)

18. Sep.: ATV Dorstfeld (A)

26. Sep: HSG Schwerte-Westhofen (H)

2. Okt: HVE Villigst-Ergste (A)

24. Okt: RSVE Siegen (H)

30. Okt: SGSH Dragons II (A)

7. Nov: OSC Dortmund (H)

13. Nov: TuS Hattingen (A)

4. Dez: SVT Bochum-Riemke (A)

12. Dez: TG Voerde (H)

16. Jan: HSG Hohenlimburg (H)

22. Jan: TuS Westfalia Hombruch (A)

5. Feb: Start der Rückrunde

