Schwelm setzt auf Tempo und viel Ballbewegung

Sadiq Ajagbe schaut in Richtung Anzeigetafel. Der Center kehrt in Stahnsdorf zurück ins Aufgebot der EN Baskets Schwelm.

Schwelm Die EN Baskets reisen am Sonntag nach Ostdeutschland und wollen nach der einwöchigen Pause da weitermachen, wo sie aufgehört haben.

Der Blick auf die Tabelle der ProB Nord bestätigt das, was die Verantwortlichen des Basketball-Drittligisten EN Baskets Schwelm vor der Saison auch so erwartet haben: Es ist eng. Große Ausrutscher oder längere Schwächeperioden sind für die einzelnen Teams nicht drin, wenn nach 26 Spielen am Ende der Hauptrunde die Teilnahme an den Playoffs erreicht werden soll. In Schwelm ist das wieder einmal das erklärte Saisonziel, weshalb auch am kommenden Wochenende beim Auswärtsspiel in Stahnsdorf bei Berlin gegen die TKS 49ers eigentlich nur ein Sieg zählt – was auch Trainer Falk Möller so sieht.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Verstecken muss sich das Schwelmer Team in dieser Spielzeit vor keinem Gegner, das machten die jüngsten Auftritte mit dem Sieg bei dem ambitionierten Team der BayerGiants Leverkusen und der knappen Niederlage gegen die stark besetzen RheinStars Köln deutlich. Neben Leverkusen und Köln sieht Möller auch LOK Bernau und die SBB Baskets Wolmirstedt ganz oben in der Abschlusstabelle. „Ansonsten kämpfen zehn Teams um die restlichen Plätze in den Playoffs“, sagt der Schwelmer Trainer.

Ajagbe spielt wieder, Klesper rückt näher ran

Da kommt es natürlich gelegen, dass sein Team nach dem kräftezehrenden Saisonstart mit sieben Spielen in sechs Wochen am vergangenen Wochenende eine Verschnaufpause einlegen konnte. „Körperlich tat das einigen Spielern sehr gut, wir konnten einige verletzte oder angeschlagene Spieler schonen“, sagt Falk Möller. Der Trainer der EN Baskets gab ihnen am vergangenen Wochenende ein paar Tage frei, seitdem steht das Einschleifen von Automatismen und die Absprache in einigen Bereichen im Fokus der Übungseinheiten. „Wir machen immer größere Fortschritte in diesen Bereichen“, sagt Möller.

Körperlich tat das einigen Spielern sehr gut, wir konnten einige verletzte oder angeschlagene Spieler schonen. Falk Möller, Trainer des Basketball-ProB-Ligisten EN Baskets Schwelm

So erwartet er sein Team am Sonntag beim schwierigen Auswärtsspiel in Stahnsdorf in einer guten Verfassung, nicht zuletzt, weil die Form in den vergangenen Spielen deutlich nach oben zeigte. Dass sich die Verletzung von Center Sadiq Ajagbe nicht als allzu schwerwiegend herausstellte und auch Marc Klesper immer näher an das Team rückt, sollte den EN Baskets in den vielen anstehenden Partien bis zur kurzen Weihnachtspause zugutekommen. Sechs Spiele stehen bis zu den Feiertagen im Dezember noch auf dem Plan, aus denen die Schwelmer möglichst viele Punkte holen und sich damit in eine gute Ausgangsposition vor dem Saisonendspurt bringen möchten.

Stahnsdorf bietet die ganze Palette

Im Idealfall sollen da natürlich Punkte gegen die TKS 49ers her. Die Stahnsdorfer stehen wie die Schwelmer bei vier Siegen und drei Niederlagen und gelten als unbequem zu bespielender Kontrahent. „Die Defensive ist wirklich gut, dazu sind sie von Trainerseite immer hervorragend eingestellt auf ihre Gegner“, weiß Möller über das Team seines Trainerkollegen Vladimir Pastushenko. Rund um Robin Jorch bringen die TKS 49ers vor allem unter dem Korb viel Qualität mit, was allerdings laut Möller nicht bedeute, dass sich sein Team einzig auf eine gute Defensive in der Zone konzentrieren könne. „Das gesamte Paket stimmt“, weiß Möller.

Um in Stahnsdorf bestehen zu können sei es wichtig, weiterhin den Ball in der eigenen Offensive zu bewegen, wie das den EN Baskets im bisherigen Saisonverlauf gelingt. Kein Team der beiden ProB-Staffeln spielte im bisherigen Saisonverlauf mehr Assists als die Schwelmer, die 153 Mal den freien Nebenmann fanden, der dann zu Punkten kam. Neben diesem mannschaftsdienlichen Spiel will Möller vor allem auf Tempo setzen, hier sieht er athletische Vorteile bei seinen großen Spielern wie Khalil Miller, Thomas Reuter oder dem wieder fitten Sadiq Ajagbe.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm