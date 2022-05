Schwelm muss weiter zittern, Voerde tütet Klassenerhalt ein

Schwelm/Ennepetal. Viel hat nicht gefehlt, damit die Regionalliga-Basketballer der RE Baskets ihr Saisonziel sicher haben. In Voerde ist man da einen Schritt weiter

Auf dem Weg zum Klassenerhalt müssen die Regionalliga-Basketballer der RE Baskets Schwelm mindestens eine Woche länger mit der Vollzugsmeldung warten. Bei der TG Voerde herrscht dagegen bereits Gewissheit, denn die Landesliga-Vertretung konnte ihr Liga-Patent am vergangenen Wochenende um ein Jahr verlängern.

2. Regionalliga: RE Baskets Schwelm – Barmer TV 81:87 (45:44). In heimischer Halle legten die Schwelmer los wie die Feuerwehr und trafen allein im ersten Viertel sechs Dreier. „Wir wussten, das Barmen viel absinkt, das haben wir sehr gut ausgenutzt“, schildert RE-Trainer Maximilian Steeb die Marschroute seines Teams. Mit fortlaufender Spieldauer aber saßen die Distanzwürfe nicht mehr so sicher und der Gast aus Wuppertal steigerte sich, während die RE in Foulprobleme geriet. Früh hatten einige Spieler, auch aufgrund der ungewohnten Linie der Schiedsrichter, ihr drittes Foul gesammelt, weshalb Steeb mehr als gewohnt rotieren musste. Bereits zur Halbzeit war der Vorsprung der Schwelmer bis auf einen Punkt geschmolzen. Im zweiten Spielabschnitt drehte die Partie dann komplett, auch weil Rote Erde einige leichte Punkte von der Freiwurflinie liegen ließ. Gerade einmal elf der 30 Freiwürfe konnten in Zähler umgewandelt werden.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Durch die 13. Saisonniederlage im 19. Spiel besteht zumindest noch die rechnerische Gefahr, dass die RE absteigen könnte. Am kommenden Wochenende sind die Aussichten auf einen Erfolg gering, denn die Schwelmer müssen zum Tabellenzweiten BG Aachen. „Darauf die Woche haben wir aber ein ‘must-win-Spiel’ gegen Frintrop“, schaut Maximilian Steeb auf die Begegnung gegen den direkten Konkurrenten aus dem Essener Norden in zwei Wochen.

RE: Krall (19), Nürenberg (17), Stodolski (16), Wessel (14), Conzane (9), Schiffer (6), Henkel, Dürholt.

Landesliga-Abstiegsrunde: Iserlohn Kangaroos II – TG Voerde 59:73 (32:36). Mit dem Erfolg in Iserlohn haben die Voerder den Klassenerhalt erreicht. „Das war von der Teamdynamik her ein sehr guter Auftritt, gerade mit dem dünnen Kader mit nur sieben Spielern“, freut sich Spielertrainer Lukas Erdhütter über den Erfolg. Nach ausgeglichenem Beginn stellte sich die TG besser auf die Stärken des Gegners ein und kontrollierte das Geschehen, ohne sich allerdings weiter absetzen zu können. Erst im vierten Viertel drehte Voerde auf, versenkte drei Dreier in Serie und zog spielentscheidend davon.

TGV: Erdhütter (23), Dreßler (18), Welp (11), Lindner (11), Strahl (2), Szymura (3), Pro (2).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm