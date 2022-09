Schwelms Volleyballerinnen müssen abgezockter werden

Schwelm. Der erste Auftritt machte den Volleyballerinnen der RE Schwelm Mut, mithalten zu können. Was fehlte, war die Coolness in den wichtigen Momenten.

Der Auftakt in die neue Liga war für die Volleyballerinnen der RE Schwelm schon vielversprechend. Im ersten Verbandsliga-Auftritt holte das junge Team von Trainer Gereon Duwe aufgrund zweier Satzgewinne immerhin einen Punkt, musste sich dem Moerser SC letztendlich aber knapp geschlagen geben. Am Samstagabend (19 Uhr) aber soll es nun in eigener Halle gegen Bayer Wuppertal mit einem dreifachen Punktgewinn klappen.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Wobei die Voraussetzungen gar nicht so einfach sind, wie man angesichts der Tabelle denken könnte. Die Wuppertalerinnen haben am ersten Spieltag klar mit 0:3 gegen Mönchengladbach verloren, trotzdem sieht Duwe eine Gefahr „Sie haben eine sehr erfahrene Mannschaft, die ungemein abgezockt ist“, sagt der Schwelmer Trainer.

Duwe coachte die Wuppertaler Trainerin bereits

Genau diese Abgezocktheit fehlte seinem Team bei der Niederlage zum Saisonauftakt. In allen drei Sätzen, die Schwelm abgeben mussten, trennten die RE gerade einmal zwei Punkte von einem möglichen Satzgewinn. „Wir sind noch nicht selbstbewusst genug in diesen Situationen und machen dann eigene Fehler“, findet Gereon Duwe. An die Aufgabe gegen Wuppertal geht er mit seinem Team entsprechend mit Demut ran. Wie erfahren der kommende Gegner ist, zeigt allein die Tatsache, dass Duwe Wuppertals Spielertrainerin Tatjana Neumann Ende der 1990er-Jahre noch als Trainer betreute.

Trotzdem will das junge Schwelmer Team, das als Aufsteiger gegen den Vorjahres-Vize als Außenseiter in die Begegnung geht, dem Gegner so lange wie möglich Paroli bieten. Als echtes Pfund könnte sich dabei auch wieder die Unterstützung des eigenen Fanclubs erweisen, der das Team von der Tribüne nach vorne peitschen wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm