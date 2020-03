Die Geisecker kommen mit breiter Brust an den Brunnen. Das Nachholspiel in der Fußball-Bezirksliga bei TSK Hohenlimburg unter der Woche gewannen sie klar mit 6:0 (4:0). Die Meisterschaft hat das Team von Trainer Dirk Goldschmidt trotz des Sieben-Punkte-Rückstandes auf Spitzenreiter RW Lüdenscheid noch nicht abgeschrieben. Der VfB Schwelm muss sich also auf eine starke, torhungrige Offensive einstellen.

Gäste mit hervorragender Vorbereitung

In den letzten beiden Spielen trafen die Schwerter satte elfmal, darunter der 5:0-Derbysieg gegen ETuS/DJK Schwerte. In den letzten vier Partien (zwei davon vor der Winterpause) waren sie sogar 24-mal erfolgreich. „Das ist unfassbar“, staunt Schwelms Trainer Marco Menge und hat, zumindest für die letzten beiden Kantersiege diese Erklärung: „Die müssen eine mega gute Vorbereitung gehabt haben.“ Das genaue Gegenteil also vom Schwelmer Programm.

Geisecke am Brunnen der klare Favorit

Klar, dass Geisecke als klarer Favorit in die Partie geht. „Wir sind hochgradiger Außenseiter“, stellt Menge fest, der sich an einen guten Auftritt seiner Mannschaft im Hinspiel erinnert, als sie aber nach zwei vergebenen Elfmetern mit 0:1 unterlag.

Am Sonntag kann es für den VfB nur darum gehen, im Verbund taktisch gut und eng zusammen zu stehen, um die Geisecker Tormaschinerie zu stoppen. „Und dann müssen wir vorne unsere Chancen nutzen“, hofft der Trainer. Immerhin steht ihm mit dem wieder genesenen Michael Kluft der Torjäger vergangener Tage wieder zur Verfügung. Dafür muss er aber aus beruflichen Gründen auf Kibri Mehreteab verzichten.

Der Überblick

VfB Schwelm: Zehnter mit 25 Pkt (7 Siege, 4 Remis, 8 Niederlagen; 31:35 Tore)

Geisecker SV: Dritter mit 44 Pkt (14 Siege, 2 Remis, 3 Niederlagen; 61:20 Tore)

Letzte Spiele: Schwelm unterlag 0:1 (A), gewann 5:1 (A) und 1:0 (H).

Wann & wo? Sonntag 15 Uhr, am Brunnen in Schwelm.