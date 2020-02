Schwelm: Knudsen bringt mit Schwung aus Nationalteam mit

Das Hinspiel fiel in eine Serie von fünf Siegen in Folge. Doch das ist eine kleine Ewigkeit her. Es war das zweite Saisonspiel der 2. Basketball-Bundesliga, ProB Nord, als die EN Baskets Schwelm beim Bundesliga-Nachwuchs Oldenburg mit 83:77 gewannen. „Das Spiel lässt sich keinesfalls mehr mit dem, was uns am Samstag bevor steht, vergleichen“, so Baskets-Trainer Falk Möller. Wichtig ist, dass in diesem Heimspiel, im vorletzten Spiel der Hauptrunde, die Kreisstädter die Spur, die Form für die anstehenden Playoffs finden – und eine gute Ausgangsposition.

Möller stellt Oldenburg ProA-Niveau aus

Oldenburg stellt eine Mannschaft, die mit Spielern der Bundesliga aufgefüllt werden kann. Je nachdem wo der Bundesligist spielt, kann sich das Farmteam verstärken – oder auch nicht. Im Vergleich zum Spiel der Schwelmer im September mit dem jüngsten Spieltag haben sich die Niedersachsen wesentlich verändert. „Sie sind sehr stark geworden. Die Mannschaft kommt sehr nahe an die ProA heran“, so Falk Möller, der den samstäglichen Gästen damit eine Reife für die höhere Klasse ausstellt. Das dürfte sich auch in den anstehenden Playoff-Runden zeigen.

Gäste sind nicht berechenbar

Gleich drei Spieler sind es, die die Oldenburger weiter nach vorne gebracht habe. So der neue US-Boy Myles Stephan, der im Durchschnitt zweistellig punktet. So die BBL-Spieler Marcel Keßen und Hendrik Drescher, die zuletzt Garanten für die jüngsten drei Siege in Folge für Oldenburg waren. Vermutlich sind sie dabei. Indes spiel der Bundesligist Oldenburg am Sonntag in München. Vielleicht sind diese starken Spieler aber auch nicht dabei. „Das macht es schwer, sich im Detail auf diesen Gegner vorzubereiten“, so Möller.

Fiorentino wieder ein Thema

Dennoch: Möller erwartet eine Mannschaft, die ihre Spielanlage ähnlich wie Münster hat. Mit körperlicher Stärke und Präsenz auf dem Parkett. Schwelm muss dem Druck Stand halten, Möller will mit der größeren Rotation genügend Luft für die Spieler bekommen, um dieses Unterfangen zum, Erfolg zu bringen. Fast komplett dazu ist sein Kader. Dario Fiorentino ist wieder im Training. „Es sieht gut aus“, hat Möller beobachten können. Sorgen bereitet David Ewald, der noch Schmerzen im Fuß hat.

In Playoff-Form kommen

David Knudsen wird mit einem Motivationsschub zu den EN Baskets. Sein Intermezzo bei der dänischen Nationalmannschaft hat ihm sichtlich gut getan. das war im Training zu spüren. „Auch wenn er schließlich nicht gespielt hat, so tut einem Spieler eine derartigen Berufung doch gut“, weiß Falk Möller. Keine Frage, dass der Däne wieder heiß sein wird, wieder für Schwelm die nötige Leistung bringen will, um einen Sieg, um die Playoff-Form zu erhalten.