Schwelm in Leverkusen: Ein Derby unter klaren Vorzeichen

Schwelm. Es ist immer ein besonderes Spiel, wenn Basketballer aus Schwelm und Leverkusen aufeinandertreffen. Sportlich könnte das aber nun deutlich enden.

Die kurze Reise nach Leverkusen ist für die Fans der EN Baskets Schwelm eines der großen Highlights in dieser ProB-Saison. Mit den Bayer Giants pflegen die Schwelmer seit Jahren eine sportliche Rivalität, auch wenn beide Teams sich in den vergangenen Jahren nicht immer in einer Liga befanden. Auch Schwelms Trainer Falk Möller freut sich auf das Wiedersehen mit einigen alten Bekannten, rein sportlich schaut er aber eher realistisch auf das Duell mit dem ambitionierten ProA-Absteiger und ungeschlagenen Tabellenführer der ProB Nord.

Die Leverkusener machen keinen Hehl aus ihren Ambitionen und haben für das Projekt Wiederaufstieg starke Spieler versammelt. So wird es den EN Baskets nicht wie in anderen Spielen möglich sein, sich auf ein oder zwei wichtige Akteure des Gegners zu konzentrieren, denn die Bayer Giants sind so ausgeglichen besetzt wie kaum ein zweites Team in der Liga. „Wir sind der absolute Underdog in diesem Spiel“, weiß Falk Möller.

Schwelm braucht einen absoluten „Sahnetag“

Eine ziemlich passende Einschätzung vom Schwelmer Trainer, auch wenn sein Team in dieser Saison schon bewiesen hat, dass es für jeden Gegner gefährlich sein kann – wenn die EN Baskets einen „absoluten Sahnetag“, wie Möller die Leistung gegen die favorisierten BSW Sixers bezeichnet, erwischen. Die Voraussetzungen dafür seien dieses Mal aber ganz andere.

„Es kann durchaus mal passieren, dass auch Leverkusen mal ein Spiel verlieren wird, aber wir müssen realistisch bleiben“, sagt Möller. Sein Einschätzung vor dem Spiel wird zudem durch die aktuell schwierige personelle Situation getrübt. „Wir werden sehen, mit welchem Kader wir antreten werden“, sagt er, ohne verraten zu wollen, welche Spieler genau fraglich sein werden. „Aber wir fahren natürlich mit dem Willen dahin, das Spiel zu gewinnen.“

