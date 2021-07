Schwelm im Benefizspiel gegen Bundesligist Gießen 46ers

Im Sommer wechselt Pete Strobl innerhalb der Bundesliga von den Basketball Löwen Braunschweig zu den Jobstairs Gießen 46ers. Am 22. August gastiert er mit den Basketballern aus Hessen zum Benefinzspiel in Schwelm.

Schwelm. Das sind erste Rahmenbedingungen fürs Benefizspiel, das die EN Baskets am 22. August gegen Bundesligist Gießen 46ers austragen werden

Es wird eine besondere Premiere sein, wenn der ProB-Ligist EN Baskets Schwelm am 22. August, einem Sonntag, um 17 Uhr zum ersten Spiel der Vorbereitung, der Preseason bittet. Nicht nur das die neuen Spieler wie die beiden ehemaligen Bochumer VfL-Akteure Marco Buljevic und Tim Lang, die beiden ehemaligen Gladiatoren aus Trier Robert Nortmann und Rupert Hennen sowie Emmanuel Womala, der zuletzt beim Südligisten FC Bayern München II gespielt, sich erstmals dem heimischen Publikum vorstellen. Es ist auch das Benefizspiel für die Hochwasser-Opfer. Basketball-Bundesligist Jobstairs Gießen 46ers wird dann die Visitenkarten in der Dreifeldhalle abgeben – sofern die Corona-Lage die Begegnung mit Zuschauern erlaubt.

Absprachen mit Stadtverwaltung folgen

Sebastian Schmidt, Geschäftsführer des Erstligisten, zögerte nicht und gab nach kurzer Rücksprache mit seinem Coach Pete Strobl (er wechselte innerhalb der Bundesliga in diesem Sommer von den Basketball Löwen Braunschweig Löwen zur Mannschaft aus Hessen) schnell eine Zusage, um die Aktion der Blau-Gelben zu unterstützen. „Ich danke Sebastian Schmidt, dass die Jobstairs Gießen 46ers uns unterstützen und als Gegner bereitstehen. Wir können uns glücklich schätzen, dass sie dabei sind.“ sagt Omar Rahim, Geschäftsführer der Baskets und fügt hinzu: „Es gibt Menschen, die alles durch diese Katastrophe verloren haben. Viele aus unserem Umfeld sind bereits aktiv und packen bei Aufräumarbeiten an oder spenden. Als EN Baskets sind wir immer in der Pflicht zu helfen.“

Die EN Baskets Schwelm planen das Spiel gegen die Jobstairs Giessen 46ers mit Zuschauern auszutragen. Wie hoch die Auslastung der Halle an dem Tag sein darf, wird mit der Schwelmer Stadtverwaltung abgesprochen werden. Ein Hygienekonzept für die Events der Blau-Gelben steht bereits und muss den neuen Rahmenbedingungen angepasst werden.

Sportliche Erkenntnis wird zur Nebensache

Für das Team von Head-Coach Falk Möller wird es die erste Partie der Preseason sein. Bis dahin wird die Mannschaft etwa 14 Tage Training absolviert haben. Die sportlichen Erkenntnisse aus dem Aufeinandertreffen mit der Gießener Mannschaft werden noch nicht so wichtig sein. In erster Linie steht das Event unter dem Charity-Gedanken. Bereits im Vorfeld werden die EN Baskets Schwelm auf Freunde und Partner zugehen und entsprechende Gelder einsammeln wollen und hoffentlich gute Erfolge erzielen.

Wer sich jetzt schon bereit erklären möchte zu helfen und zu spenden, kann sich gern per Email unter info@en-baskets.de melden.

