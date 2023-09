Schwelm gewinnt kleines Derby – Freund überragt für Voerde

Schwelm. Eine unglaubliche Leistung von Felina Freund sorgt für den Sieg der Frauen der TG Voerde. Der CVJM Gevelsberg thront ganz oben in der Kreisliga.

In der Handball-Kreisliga kam es zu einem Lokalduell, Voerdes Reserve verliert zum ersten Mal und der CVJM Gevelsberg grüßt von der Tabellenspitze. Großer Star für dieses Wochenende war aber eine Voerderin.

Im Kreisliga-Derby hat sich Absteiger RE Schwelm II am Sonntag nach zähem Kampf beim Aufsteiger HSG Gevelsberg/Silschede III durchgesetzt. Am Ende hieß es auf der Anzeigetafel 23:18 (10:7) für das Team von Trainer Wolfhard Lache. Und dennoch tat sich der Absteiger gegen stark aufspielende Gastgeber lange Zeit ziemlich schwer. „Wir haben sehr viele Fehler und uns damit das Leben selbst schwer gemacht“, befand der Coach kurz nach dem Abpfiff. Im Angriff ließen seine Schützlinge viele Chancen aus, statt selbst ins Tempospiel zu kommen. Auf der anderen Seite erlaubten sie dafür den Gevelsbergern im Gegenzug viele einfache Treffer. „Wir haben gut gedeckt und können mit unserer Leistung sehr zufrieden sein. Am Ende haben uns die Körner für eine Überraschung gefehlt“, äußerte sich HSG-Akteur Björn Schreiber nach dem Kreisliga-Derby.

Souveräner Sieg für den CVJM

Tags zuvor kassierte die Zweitvertretung der TG Voerde bei der SG TuRa Halden-Herbeck mit 19:24 (9:10) die erste Niederlage in der aktuellen Saison. Und das nachdem sie knapp zehn Minuten vor dem Abpfiff noch mit 18:17 in Führung lagen. Dann kassierten sie allerdings in den abschließenden drei Minuten gleich vier Treffer in Serie, welche die Niederlage für die Verbandsliga-Reserve schließlich besiegelten.

Besser machte es der CVJM Gevelsberg am Sonntagnachmittag. Die Gastgeber schlugen den VfL Eintracht Hagen V mit 32:23 (15:8) und stehen somit verlustpunktfrei an der Tabellenspitze. Schon nach der Anfangsviertelstunde führte das Team von Trainer Benjamin Leciejewska mit sechs Toren Differenz und brachte diesen Vorsprung anschließend auch souverän über die restliche Spielzeit.

Freund wirft 60 Prozent der Voerder Tore

Ähnlich erfolgreich starteten die Frauen derTG Voerde in die neue Bezirksligasaison. Das Team vom Trainergespann Kevin Horst und Tobias Dany setzte sich bei der SG Kierspe-Meinerzhagen mit 26:21 (14:10) äußerst souverän durch. Von Anfang an dominierten sie dabei das Spielgeschehen und zeigten ihre Klasse. Durch die Dominanz setzten sie sich schließlich auf 11:4 ab. Angeführt wurden die Handballerinnen von der überragenden Felina Freund, die sich am Ende mit insgesamt 16 Treffer in der Torschützenliste eintragen konnte. In Halbzeit zwei ließen sie die SG dann nie näher als auf drei Tore herankommen und nahmen so letztendlich verdient die zwei Zähler wieder mit nach Hause.

