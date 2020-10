Die Basketballerinnen und Basketballer ab der 2. Regionalliga, auf jeden Fall ab der Oberliga abwärts werden nicht am kommenden Wochenende wie geplant die Meisterschaften beginnen. Das ergab die mehrstündige Video-Konferenz am Montagabend unter der Federführung des Westdeutschen Basketballverbandes, WBV. Ob der Saisonstart auf Januar verschoben wird, ob eine Saison überhaupt gespielt wird, muss sich noch zeigen.

Somit bestätigt sich die Vermutung, die schon länger da war. So ist zumindest die Tendenz nach der Video-Konferenz mit mehr als 170 Vereinsvertretern. „So schwer wie es ist, so müssen wir doch auch auf das gesellschaftliche Befinden schauen“, so Uwe Plonka, Vorsitzender des WBV, nach der Zusammenkunft. Mehrere Stunden tauschte sich der Verband mit den Clubs in einer Video-Konferenz aus, hörte sich Meinungen an, gab Raum für Stellungnahmen. Und die Tendenz ist eindeutig. Eine große Mehrheit der Teilnehmer sprach sich dafür aus, die Saison zu verschieben.

Verband will Meinung der Vereine

„Wir haben die Konferenz ja extra einberufen, um uns ein Meinungsbild einzuholen. Nach dem wollen wir uns nun natürlich auch richten“, hat Uwe Plonka die Saison zwar noch nicht offiziell verschoben, doch auch er geht davon aus, dass frühestens im Januar wieder in den Meisterschaftsbetrieb eingestiegen werden kann. Für die 2. Regionalliga könnte es laut Plonka noch einmal eine weitere Zusammenkunft geben: „Aber das muss man abwarten.“ Andreas Happe, der als Abteilungsleiter von RE Schwelm an der Konferenz teilgenommen hatte: „Es gibt die Tendenz, dass die 2. Regionalliga spielen wird.“

Lage zum Jahresbeginn neu bewerten

Zum Jahresbeginn soll die Lage noch einmal neu bewertet werden. „Die Hoffnung ist, dass wir irgendwann im Januar wieder starten können“, sagt Plonka, der sich schon mit verschiedenen Liga-Modellen befasst hat: „Man könnte beispielsweise mit verkleinerten Ligen an den Start gehen. Und dann nur eine einfache Runde spielen.“ Bei dieser Variante ohne Rückspiele wäre auch ein Saisonende bis Ende Juni mit Auf- und Absteigern realisierbar. „Dann hätte jeder gegen jeden gespielt und man könnte die Tabellensituation als Indiz nehmen“, wagt Plonka einen Blick in die Zukunft.

Voerde will Kindern Struktur geben

Für eine Absage der Saison spricht sich Martin Schrader, Sportwart sowie Damen-Trainer der TG Voerde, aus. „Es macht einfach keinen Sinn, die Kinder und Jugendlichen sowie die Amateure spielen zu lassen“, sagt er. „Es hapert doch schon daran, die Hygienevorschriften umzusetzen.“ Schrader denkt daran, dass die Kinder nicht zusammen zu den Auswärtsspielen fahren dürften. „Dann kommen viele Eltern mit, aber die meisten dürfen nicht in die Halle“, führt Schrader an. Und wenn gespielt würde, müsste regelmäßig gelüftet werden. „Die Spieler haben eine hohe, kurz Belastung, werden ausgewechselt, sitzen nassgeschwitzt auf der Bank und holen sich in der kalten, gut durchgelüfteten Halle ein Erkältung“, beschreibt Martin Schrader ein Szenario. „Das kann es nicht sein.“

Martin Schrader will allerdings auch eine sportlose Zeit verhindern, wie sie es während der ersten Corona-Welle im Frühjahr gab. „Wir müssen vor allem den Kindern eine Struktur geben. Wir müssen unsere Einheiten, die wir fürs Training und an den Wochenenden für die Spiele haben, nutzen“, sagt der Sportwart. Die Basketballer der TG Voerde, für die Abteilung hatte Abteilungsleiter Markus Eicker an der Video-Konferenz teilgenommen, überlegen, das Training kreativ zu verändern. „Individuelle Fähigkeiten verbessern, Lehrgänge zum Trainer- oder Schiedsrichterschein – das wären Alternativen“, so Schrader. „Aber auch sportartübergreifendes Training muss drin sein. Warum nicht einen Boxtrainer für die Beinarbeit einladen. Oder einen Leichtathletik-Trainer für die Schnelligkeit“, reißt Martin Schrader einige Ideen an.

Martin Schrader, Sportwart und Damentrainer der TG Voerde. Foto: Volker Speckenwirth

Martin Schrader unterstreicht, dass er die Aussetzung der Saison befürwortet. Gleichzeitig sieht er sich beziehungsweise den Verein in der Pflicht, diesen Ausfall zu kompensieren. „Wir als Trainer sind mehr gefordert als sonst.“

Training in Gevelsberg noch ausgesetzt

Derzeit ist bei den SE Gevelsberg das Training ohnehin ausgesetzt. Abteilungsleiter Yannick Schreyer befürwortet die mögliche Entscheidung, die Saison vorerst im Januar starten zu lassen. „Das wäre sonst unverantwortlich“, sagt er. Der Gevelsberger hätte allerdings auch nichts dagegen, wenn die Spielzeit gar nicht erst stattfinden würde. „Die Gesundheit geht vor, das Risiko ist einfach zu groß“, sagt er. Wenngleich er auch mitbekommt, dass es innerhalb der SEG-Basketballer geteilte Meinungen gibt. „Einige wollen, dass die Saison gestartet wird“, so Schreyer. „Auch bei einigen Eltern.“ Allerdings sei durchaus die vorherrschende Meinung, nicht wie geplant Ende Oktober die Spielzeiten zu beginnen.

Nach den Herbstferien wollen die Gevelsberger ihre Trainingseinheiten wieder nutzen. „Natürlich erst nach enger Absprache mit der Stadt und mit dem Kreis“, betont Yannick Schreyer. So müsse seine Abteilung dafür Sorge tragen, dass die Hygienevorschriften während der Trainingseinheiten eingehalten werden können. Wie, welche, vielleicht neue Trainings-Inhalte – darüber werden sich Schreyer und die weiteren Vorstandskollegen noch Gedanken machen. Auch darüber, ob und wie die Zeit für die Einheiten genutzt werden kann, wenn die Spiele an den Wochenenden angesetzt sind.

Kinder nicht aus Augen verlieren

Andreas Happe, Abteilungsleiter der RE Baskets Schwelm, hat die Art und Weise der Diskussion gefallen. Zum einen, wie der Verband die Vereine mitnimmt. Zum anderen aber auch, dass die Diskussionsbeiträge keinen Zweifel daran gelassen haben, dass die Gesundheit im Mittelpunkt stehe. Das sei der eine Punkt. Der andere aber dürfe auch nicht außer Acht gelassen werden. „Wir dürfen die Kinder nicht aus den Augen verlieren. Denen müssen wir auch in Corona-Zeiten Basketball bieten können. In welcher Form auch immer“, so Happe.

Yannick Schreyer, Abteilungsleiter SE Gevelsberg. Foto: Heinz -G. Lützenberger / WP

Dass der Saisonstart verschoben wird, findet die hundertprozentige Unterstützung des Schwelmers. „Wir müssen das Risiko vermeiden, dass wir durch einen zu frühen Saisonstart das Risiko eingehen, dass die Hallen komplett geschlossen werden“, warnt Andreas Happe. „Wenn es im Januar losgehen sollte, dann muss der Start verantwortungsvoll sein.“ Happe würde allerdings auch nicht ausschließen wollen, dass die Spielerzeiten erst gar nicht stattfinden werden. „Jedenfalls haben jetzt die Staffelleiter ordentlich Arbeit, um Ersatz-Spielpläne zu erstellen“, so Happe. „Aber auch mit dem Wissen, dass diese Arbeit zur Makulatur wird, falls die Saison erst gar nicht angetreten wird.“

Farmteams durchaus spielen lassen

Wie es im Schwelmer Amateur-Basketball weiter geht, ist noch offen. Dass die Erste in der 2. Regionalliga die Saison aufnehmen würde, das würde Happe gerne sehen. „In der Liga gibt es viele Farmteams der Bundesligisten, auch in der ProA- und ProB-Liga“, weist Andreas Happe darauf hin, dass in diesen Mannschaften jüngere Spieler an den höheren, den Profi-Bereich heran geführt werden. Eine Nachwuchsarbeit auf hohem Niveau, die nicht zu unterschätzen sei.

Andreas Happe, Abteilungsleiter RE Baskets Schwelm. Foto: Privat

Sicher ist, dass der Trainingsbetrieb aufrecht erhalten werden soll. Happe: „Wir müssen uns jetzt zusammen setzen, um einige Idee zu formulieren und aufzuarbeiten, was wir insbesondere den Kindern anbieten können.“ Was mit den zur Verfügung stehenden Einheiten an den Wochenenden, wenn laut ursprünglichem Spielplan die RE-Basketballer an den Start gehen sollten, geschieht, müsse dabei ebenfalls bedacht werden.