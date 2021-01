Schwelm gegen die besten Dreier-Schützen der Liga

Im Hinspiel die besten Spieler auf dem Parkett: Montrael Scott (am Ball; Schwelm) und Malcom Elliott Delpeche. Am 2. Januar geht das Rückspiel in Szene.

Schwelm Enger Dezember, kaum freie Zeit an den Feiertagen, bangen nach Schnelltests - so beenden die EN Baskets 2020, so starten sie in 2021

Ungewöhnliches Jahr, ungewöhnliche Weihnachten, ungewöhnlicher Jahreswechsel, ungewöhnlicher Jahresbeginn. Die EN Baskets Schwelm müssen bereits am Samstag, 2. Januar, die Saison in der 2. Basketball-Bundesliga, ProB Nord, fortsetzen. Vielmehr: Sie dürfen die Saison fortsetzen. Schließlich ist es nur nur Profis erlaubt, ihre Meisterschaften weiterhin auszutragen - unter strengen Hygienevorschriften in diesen Corona-Zeiten. Das Jahr 2021 beginnt für die Kreisstädter mit einem Knaller: WWU Baskets Münster kommt. Erster Sprungball ist um 19.30 Uhr.



Es fehlt die Zeit, sich den Magen vollzuschlagen

Die Pandemie und der folgende noch andauernde Lockdown sorgen für ein dicht gedrängtes Programm für die Basketballer. Ein enger Terminplan im Dezember, stets die Ungewissheit, dass ein positiver Schnelltest kurz vor einem Spiel eine Absage bedeuten kann, kein wirklicher Weihnachtsurlaub. "Es fehlt die Zeit, drei Tage die Füße hochzulegen und sich den Magen voll zu schlagen", sagt Falk Möller, Trainer der EN Baskets Schwelm. Er fügt aber sofort hinzu: "Um nach der Pause aber auch das Ganze wieder abzutrainieren beziehungsweise die Fitness wieder bekommen."

So richtig Pause gab es diesmal nicht. Insbesondere nicht für Montrael Scott, Anell Alexis oder Milen Zahariev. Sie spielen fern der Heimat, mussten diesmal ohne Famlien Weihnachten verbringen. Immerhin haben die Baskets für ein Alternativprogramm gesorgt. Corona-gerecht ging es zum Weihnachtsbaum entweder vom Headchoch oder von seinem Co Robin Singh. So wurde es denn doch ein wenig feierlich.

Negativer PCR-Test eine Art Bescherung

Mit dem Ende der Feiertage begann die Vorbereitung auf einen der NRW-Derbys der ProB. Der Wochenstart hatte eine Art Bescherung. Denn noch am Sonntag, 27. Dezember, musste das Gastspiel bei den BSW Sixers abgesagt werden. Ein Schwelmer hatte am Morgen der Begegnung einen positiven Schnelltest. Der folgende negative PCR-Test löste große Erleichterung aus. Die Vorbereitungen konnten beginnen. Montag: einfaches Training; Dienstag und Mittwoch: jeweils zwei Trainingseinheiten; an Silvester eine weitere Einheit wie auch am 1. Januar. So fühlen sich die Schwelmer gewappnet. "Die Jungs sind im Training sehr konzentriert. Das gefällt mir", so Möller.

Hinspiel bringt große Zuversicht

Es herrscht große Zuversicht im Schwelmer Lager. Denn das Hinspiel ist mal gerade drei Wochen her und hat trotz der 70:79-Niederlage gezeigt, dass die Möller-Schützlinge gegen die Mannschaft um den ehemaligen Schwelmer Kapitän Thomas Reuter bestehen können. "Genau das ist unser Ansatz. Wir müssen halt die gesamt Spielzeit die Konzentration hoch halten", so Möller. "Dann ist auch was gegen einen der Top-Favoriten der Liga drin." Und in der Tat waren es gerade mal vier Minuten des vierten Viertels, die die Niederlage den Kreisstädtern einbrachten. https://www.wp.de/sport/lokalsport/ennepetal/heribert-koch-hat-ein-herz-fuer-basketball-und-musik-id231112104.html

Fehlt Schwelm der Rhythmus?

Durch den Ausfall des Gastspiels der Schwelmer in Sandersdorf und dem gleichzeitigen Spiel von Münster noch am 23. Dezember beim Schlusslicht SC Rist Wedel (und dem 99:67-Sieg) kommen die samstäglichen Gastgeber ausgeruhter daher. Könnte man meinen. "Man kann es auch so sehen, dass uns der Rhythmus fehlt", beschreibt Möller eine mögliche andere Sicht. So oder so, für den Schwelmer Trainer spielt ein vollständiger oder ein zerrupfter Spielplan für die Mannschaft eine eher untergeordnete Rolle.

Münster mit den besten Disnatanzschützen der Liga

Personell kann Möller einmal mehr aus den Vollen schöpfen, alle sind an Bord, keiner ist krank oder verletzt. Die vollständige Truppe ist auch nötig, um gegen Münster bestehen zu können. Gerade was die Distanzwürfe angeht, sind die Gäste kaum zu bremnsen. Sie haben in der Liga die beste Quote und überdies "fünf bis sieben Spieler, die aus der Distanz treffen können. Da macht es keinen Sinn, sich auf bestimmte Akteure zu konzentrieren", beschreibt Falk Möller die Herausforderung.

Livestream am 2. Januar ab 18.30 Uhr buchbar

Die Partie beginnt am Samstag um 19.30 Uhr in der heimischen Dreifachhalle - ohne Zuschauer, aber mit Livestream. Bis spätestens ist dieser um 18.30 Uhr unter dem folgenden Link buchbar: https://tickets-enbaskets.reservix.de/tickets-livestream-en-baskets-schwelm-wwu-baskets-muenster-in-schwelm-schwelm-arena-am-2-1-2021/e1621694.



