Schwelm freut sich auf Derby in Iserlohn

Es ist ein Basketballspiel, für das die Motivation von ganz alleine kommt. Ein Derby, das viele Emotionen weckt. Das war im Hinspiel so, das wird am Samstag auch beim Rückspiel so sein, wenn in der 2. Bundesliga ProB Nord der Spitzenreiter EN Baskets Schwelm beim Vorletzten Iserlohn Kangaroos gastiert. Die Platzierung ist völlig egal, der Ausgang der Partie völlig offen. darin sind sich alle Protagonisten einige.

„Beim Blick auf die Tabelle könnte man tatsächlich annehmen, dass wir favorisiert sind“, so Baskets-Trainer Falk Möller. Dennoch weist er die Favoritenrolle von sich. „Die Liga ist so eng, dass man wirklich nicht davon sprechen kann, dass wir am Samstag in dieser Rolle sind.“ Ferner sieht er Iserlohn auch als gestärkt in dieses Derby gehen. Stärker als im Hinspiel – und da waren die Sauerländer zumindest vor der Pause überlegen. „Iserlohn will die zuletzt negative Bilanz gegen uns drehen. Da wird uns ein Kampfspiel erwarten. Es wird nicht darum gehen, wer den schönsten Basketball spielt“. Zu diesem Unterfangen hat Möller alle Spieler an Bord. Keiner ist verletzt, keiner ist erkrankt.

Prestigeträchtiger Erfolg im Hinspiel

Die bisherigen Duelle beider Mannschaften haben stets gehalten, was sie versprochen haben. Meist allerdings ohne glücklichen, also siegreichen Ausgang für die Schwelmer. Im Hinspiel dieser Serie war es anders. Es war mehr als einen geglückte Saisonpremiere, die die Schwelmer um Trainer Falk Möller schafften – mit dem 77:69 (37:40)-Sieg. Es war ein spannendes Spiel, mitreißend sowieso. Und mit einem David Knudsen, der sich sein Debüt im Dress der Kreisstädter kaum hätte besser vorstellen können.

Insbesondere in der Schlussphase bestach im September der dänische Neuzugang Knudsen durch seine Treffsicherheit. Einer Leistungsexplosion gleich steuerte er alleinen im letzten Viertel zwölf Punkte bei – einer der Grundsteine zum Sieg. Ein prestigeträchtiger Erfolg, der die Stimmung in der Schwelmer Dreifeldhalle phasenweise zum Überkochen brachte. Selbst Falk Möller, ein Trainer, der seine Emotionen zumeist im Griff hat, drehte sich jubelnd ab, als Knudsen einmal mehr einen seiner ansatzlosen Dreier verwandelte. Überhaupt zeigte er sich vor allem mit der Leistung aus dem Schlussviertel beeindruckt.

Mit Iserlohn ist immer zu rechnen

Dass mit Iserlohn zu rechnen ist, zeigte der Start in dieses Derby im September. Iserlohn war zunächst überlegen, es dauert, ehe die EN Baskets auf Touren kamen. Vor allem der starke Iserlohner Center Jozo Brkic bereitet große Probleme. Solche, die oft in Fouls für die großen Dario Fiorentino und Nikita Khartchenkov enden. Brkic spielt teilweise überragend, sichert seinem Team wichtige Rebounds nach Fehlwürfen und nutzt viele davon zu Punkten aus zweiten Gelegenheiten. Keine Frage, dass im Rückspiel am Samstagabend die Kreisstädter auf den Spieler achten müssen.

Doch auch die weiteren Akteure sind nicht von schlechten Eltern. da darf die aktuelle Platzierung nicht drüber hinweg täuschen. Das haben übrigens unter anderem auch der Zweitplatzierte BSW Sixers aber auch der Vierte Rist Wedel zu spüren bekommen, die beide jeweils eine Niederlagen gegen die Sauerländer einstecken mussten. Es sind nicht nur Brkic und Allen, die das Spiel von Iserlohn ausmachen. Dahmen und Frazer können genauso gefährlich sein“, warnt Möller. „Insbesondere vor den Dreier-Schützen müssen wir uns in Acht nehmen.“

Kangaroos-Manager Michael Dahmen fürchtet die Gäste nicht und verweist auf das Hinspiel, als die Iserlohner lange Zeit wie die Sieger aussahen und erst in den letzten fünf Minuten die Partie aus der Hand gaben. „Das sind immer spezielle Spiele“, meint Dahmen: „Wir sind keineswegs chancenlos, müssen einfach selbstbewusst sein und alles geben, um uns vernünftig in die kurze Weihnachtspause zu verabschieden.“

Playoff immer noch das Ziel der Kangaroos

Das bedeutet gleichzeitig, dass die Sauerländer die ursprüngliche Zielsetzung, das Erreichen der Playoffs, nicht aus den Augen verlieren wollen. Der Rückstand nach oben ist gering, beträgt nur einen Punkt. „Wir müssen einfach unsere Heimspiele gewinnen und auswärts die eine oder andere Partie ebenfalls mit einem positiven Ergebnis gestalten“, wird der Manager, der mit mindesten 300 mitreisenden Schwelmer Fans rechnet, auf der Homepage zitiert.