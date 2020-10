Die Premiere ist gelungen: sportlich mit dem Sieg beim Aufsteiger Hohenlimburg. Handball-Verbandsligist RE Schwelm bittet am Sonntagabend zur zweiten Premiere. Das erste Heimspiel nach dem ersten Saisonspiel in der noch jungen Saison. Es ist das erste Spiel in der Dreifachturnhalle um Punkte in Zeiten der Corona-Pandemie. Wie viele andere Vereine und Mannschaften der verschiedenen Sportarten, sind auch die Verantwortlichen daran gegangen, ein Konzept zu erarbeiten, welches den Vorschriften in diesen schweren beziehungsweise ungewöhnlichen Zeiten entspricht.

Hygiene-Generalprobe gelungen

Dabei gab es eine erfolgreiche Generalprobe für die Kreisstädter. Die Umsetzung eines Hygienekonzeptes kommt nicht überraschend, es ist nicht neu. Denn zur offiziellen Saisoneröffnung vor knapp vier Wochen, hatten die RE-Verantwortlichen die Gelegenheit genutzt, das Hygienekonzept zu testen. Jugendspiele sowie die Begegnung der ersten Verbandsliga-Garnitur standen auf dem Programm. Begrenzte Zuschauerzahl, Einbahnstraßensystem, ordentliches Lüften zwischen den Spielen – wobei die Halle geräumt wird, 20 Minuten lang der große Sauerstoffaustausch stattgefunden hat, die Aerosole im günstigen Fall die halle verlassen haben – und weiter konnte es gehen.

Führt die Regie im Rückraum: Routinier und Rückkehrer Björn Rauhaus. Foto: Michael Scheuermann / WP

Nun wird diese Aufgabe, den Hygienekonzepten gerecht zu werden, am Sonntagabend nicht ganz so gigantisch werden. Denn RE Schwelm hat vor der Heimpremiere gegen den TuS Westfalia Hombruch ab 18 Uhr kein wirkliches Vorspiel. Die Reserve beginnt die Kreisliga-Saison erst nach der Herbstpause Ende Oktober. Somit ist alles angerichtet vor dem Leckerbissen, gegen einen der Meister- und Aufstiegsfavoriten zu tun. Die Schwelmer Mannschaft des Jahres ist bereit.

Wie stark die Hombrucher sind, bewiesen sie bereits am ersten Spieltag. Nach ausgeglichener erster Hälfte fuhren sie einen ungefährdeten 33:20-Erfolg gegen Siegen ein. Dass der TuS zu einem der Spitzenteams der Liga gehört ist wahrlich keine Überraschung. Die Mannschaft ist exzellent besetzt und über Jahre gewachsen, wurde dabei immer wieder sinnvoll durch qualitativ hochwertige Spieler ergänzt.

Eingespielter Stamm

Der eingespielte Stamm um die Sasse-Brüder oder Marcel Vogler verfügt über jede Menge Erfahrung. Dazu kommen hochtalentierte junge Spieler wie Laurens und Rafahel Blesch, der gegen Siegen mit sieben Treffern Toptorschütze seiner Mannschaft war. Hombruch spielt sehr dynamisch und mit viel Tempo – und hat mit Joshua Adeyemi einen hervorragenden Rückraumspieler im Eins-gegen-Eins in den eigenen Reihen. „Ich sehe Hombruch am Ende der Saison ganz vorne mitmischen“, schätzt RE-Trainer Henning Becker die Qualität des Gegners. „Das ist gleich zu Beginn ein richtiger Brocken für uns.“

Auch die Schwelmer starteten mit zwei Punkten in die Spielzeit mit einem Sieg bei der HSG Hohenlimburg. Wie in vielen anderen Hallen verlief auch hier die erste Hälfte ausgeglichen, die RE brauchte einige Zeit um ihren Rhythmus zu finden. Zwar steigerte man sich in der zweiten Hälfte, mit der gezeigten Leistung dürfte es aber schwierig werden, gegen den TuS etwas Zählbares mitzunehmen. „Klar ist, dass wir uns in allen Belangen deutlich verbessern müssen. Hombruch ist ein anderes Kaliber, da müssen wir als Team besser funktionieren“, fordert Becker.

Ein starker Rückhalt, auf seine Paraden kann RE Schwelm bauen: Keeper Jan Lukas Pape. Foto: Michael Scheuermann / WP

Gegen die schnellen und wurfgewaltigen Angreifer der Gäste ist eine sehr gute Deckungsleistung Pflicht. Hier wusste die RE in Hohenlimburg in einigen Phasen durchaus zu überzeugen. Daneben ist eine deutliche höhere Sicherheit im Angriffsspiel erforderlich. Insbesondere in den entscheidenden Phasen heißt es Ruhe zu bewahren und Ballverluste zu vermeiden. Dafür bereiten sich die Schwelmer auf verschiedene Deckungsvarianten vor, um stets die richtigen Lösungen parat zu haben. „Eine gute Abwehrarbeit gibt uns auch die nötige Sicherheit für den Angriff. Mit etwas mehr Ruhe als im ersten Spiel müssen wir hier direkt unseren Rhythmus finden und Hombruch in der Deckung binden.“, so Becker, der sich insbesondere auf das erste Spiel vor den eigenen Fans freut. „Natürlich wird das nach so einer langen Zeit etwas Besonderes, wir gehen hochmotiviert in das Spiel gegen den TuS.“