Schwelm: Erste Niederlage für den neuen Herbstmeister

Das weiße Hemd hat einen Flecken bekommen. Die Volleyballerinnen von RE Schwelm kassierten gegen den TuS Hattingen die erste Niederlage der laufenden Bezirksliga-Saison. Das trübt die Freude darüber, dass die Schützlinge von Trainer Gereon Duwe die Herbstmeisterschaft gewonnen haben. Zumal das 0:3 (21:25; 29:31; 20:25) gegen das nun um einen Punkt schlechter dastehende Team erfolgte.

Das lässt auf eine spannende Rückrunde vermuten, die am 12. Januar beginnt. Dann empfängt Spitzenreiter RE Schwelm in der Halle des Märkischen Gymnasiums das Schlusslicht TB Höntrop II. Derweil muss der jetzt spielfreie TV Eintracht Vogelsang II als Fünfter in Bochum gegen den Vierten TV Wanne antreten.

RE Schwelm hatte im letzten Spiel des Kalenderjahres im „Hexenkessel“ des TuS Hattingen die Ausfälle von Wagener, Mantsch und Reise sowie den Trainingsrückstand von Bügemannskemper, Lenart und Luthe zu kompensieren. Das gelang kaum. Vor etwa 50 lautstarke RE-Fans, die den etwa 250 lautstarken Hattinger gegenüber standen, begann der erste Satz durchaus vielversprechend für die Gäste. Valentina Ferrara brachte das Team mit 7:1 in Führung. Bis Mitte des Satzes bestach RE mit gutem variablen Spielzügen. Doch dann kam Hattingen immer besser ins Spiel. Vor allem die Timmer-Schwestern liefen beim TuS zur Höchstform auf, „wir wurden zum ersten Mal in der Saison regelrecht zerpflückt“, so Gereon Duwe. Letztendlich spielte sich der gastgebende Meisterschafts-Favorit in einen Rausch, der bis in die beiden weiteren Durchgänge anhielt. Nur kurz brachte die Einwechselung von bzw die Rotation mit Rückkehrerin Jule Frielingsdorf, Britt Heisler und Anika Neuhaus den Gastgeber in Bedrängnis.

RE Schwelm: Olivia Bügemannskemper, Greta Hahne, Britt Heisler, Kathi Hans, Anika Neuhaus, Laura Lenart, Nina Vidovic, Maren Luthe, Johanna Duwe, Valentina Ferrara und Jule Frielingsdorf.