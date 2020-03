In der Handball-Verbandsliga kassierte Neuling RE Schwelm eine bittere 29:33 (12:17)-Niederlage gegen den SuS Oberaden. Dass die Schwelmer auf diverse Leistungsträger verzichten mussten, ließ Trainer Henning Becker nicht als Ausrede gelten. Vielmehr war es die mangelnde Einstellung in den ersten 30 Minuten, die enttäuschten, die den Schwelmern die Punkte kostete. „Mit Blick auf die erste Halbzeit bin ich enttäuscht von meiner Mannschaft. So dürfen wir nicht auftreten“, fand er deutliche Worte.

Nur Nils Käsebier in Normalform

Eine Woche nach dem erfolgreichen Spiel in Dorstfeld, als die Mannschaft in puncto Einstellung und Kampfgeist eine überragende Leistung zeigte, ließ sie all das gegen Oberaden vermissen. „Es ist sehr schade, dass wir vor den eigenen Zuschauern nach letzter Woche so ein Spiel gezeigt haben.“, äußerte sich der Schwelmer Coach. Von der Kritik aus nahm er Nils Käsebier, der aus der zweiten Mannschaft aushalf und eine gute Partie machte.

Gäste mit bissigerem Team

Von Anfang an waren die Gäste das bissigere Team. Spielerisch zeigten sie viele Elemente, auf die sich die Hausherren unter der Woche im Training vorbereitet haben. „Leider hat es mit der Umsetzung überhaupt nicht funktioniert“, konstatierte Becker. Schon nach gut zwölf Minuten nahm er beim Stand von 5:8 seine Auszeit, Besserung trat jedoch nicht ein. Nur sechs Minuten später lag seine Mannschaft bereits mit 7:14 (18.) hinten und erholte sich davon bis zur Pause nicht mehr. Zu oft kamen sie in der Deckung zu spät, vorne fehlte der nötige Zug, um die gegnerische Abwehr in Verlegenheit zu bringen.

Kabinenpredigt zeit Wirkung

Es folgte eine deutliche Ansprache in der Kabine, um das Team aufzuwecken und für den zweiten Spielabschnitt einzustellen. Und die zeigte durchaus Wirkung. Die Schwelmer traten mit einer komplett veränderten Körpersprache auf und schickten sich an, das Spiel noch zu drehen. Mit der Unterstützung von den Rängen holten sie Tor um Tor auf und glichen durch Yannick Adam nach genau 51 Minuten zum 26:26 aus. Es folgten einige schlechte Entscheidungen im Angriff, aus denen Ballverluste und schnelle Gegentore resultierten. Den erneuten Rückstand von drei Toren konnte die RE nicht mehr aufholen. Becker versuchte es kurz vor Schluss noch mit einer Auszeit, doch die Gäste erwiesen sich als das cleverere Team und brachten das Spiel über die Zeit.

Steigerung bringt nur fast einen Punkt

Unter dem Strich blieb zwar eine deutliche Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel, welche die RE sogar in die Nähe eines Punktgewinns brachte. Viel schwerer wog allerdings das kollektiv schwache Auftreten vor der Pause. Die fehlende Einstellung war nicht zum ersten Mal in dieser Rückrunde ein Problem aufseiten der Schwelmer, für die es tabellarisch als Tabellenvierter um nicht mehr viel geht. „Wir haben dieses Thema in der vergangenen Woche angesprochen und danach ein super Spiel gegen Dorstfeld gemacht. Es kann nicht sein, dass wir die Tugenden, die uns dort starke gemacht haben, in keiner Weise zuhause umsetzen und so eine erste Halbzeit spielen“, ärgerte sich Becker über das Spiel. „Das müssen wir ganz klar ansprechen und aufarbeiten, da man so keine Spiele in der Verbandsliga gewinnen kann.“

RE Schwelm: J.-L. Pape, Fritzsche – Köhrer 7/4, Möller 6, Bezirgiannis 5, Brockhaus 3, Adam 3, Monsees 2, Käsebier 1, Domaschk 1, Schmitz 1, D. Kliche.