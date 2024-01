Schwelm empfängt Schlusslicht: Die Alarmglocken läuten

Schwelm Gegen Ibbenbüren sind die EN Baskets klarer Favorit – zwei Spiele aus der Vorsaison dienen aber als Mahnung vor dem Tabellenletzten.

Die Ausgangslage für die EN Baskets Schwelm, die ihre vergangenen sechs Spiele gewonnen und Platz zwei in der ProB Nord erklommen haben, könnte nicht besser sein. Am Samstag kommt mit den AdemaxBallers Ibbenbüren das aktuelle Schlusslicht der Liga in die Schwelm Arena – eine sichere Sache also für die Schwelmer Basketballer? Keineswegs, schließlich haben die EN Baskets in der vergangenen Saison gegen vermeintliche Underdogs schlechte Erfahrungen gemacht.

Gegen Gießen und Herford verlor das Team von Trainer Falk Möller damals und ließ unnötig Punkte liegen. „Damals waren wir zu selbstbewusst in diesen Spielen“, weiß Aufbauspieler Till Hornscheidt. Warnung genug also für die Schwelmer, die in den vergangenen Wochen und Monaten auf einer großen Euphoriewelle durch die Liga reiten. Hornscheidt und seine Mitspieler wollen diese Welle natürlich nicht verlassen, schließlich ist das Ziel Playoffs oder gar das vorteilhafte Heimrecht in der ersten Runde noch nicht erreicht. „Ibbenbüren hat einige Spiele knapp verloren, wir sollten auf der Hut sein und den Gegner nicht unterschätzen“, sagt Hornscheidt.

Publikum trägt die EN Baskets zuletzt

Dass die Schwelmer trotz des großen Selbstvertrauens durch die Serie von sechs Siegen in Serie das nicht tun, dafür sorge Trainer Möller ohnehin. Hornscheidt hofft wie seine Mitspieler darauf, dass viele der Zuschauenden des klaren Heimsiegs über Iserlohn am Samstag wieder den Weg in die Arena finden werden. „In den beiden Spielen gegen Iserlohn wurden wir auch von unseren Fans getragen“, weiß der 23-Jährige.

