Schwelm bleibt im Flow: Sechstes Spiel ohne Niederlage

Schwelm Der Handball-Landesligist lässt gegen das Kellerkind Herbede nichts anbrennen und klettert dank der starken Serie weiter in der Tabelle

Zum sechsten Mal in Folge blieben die Landesliga-Handballer der RE Schwelm am Sonntagabend unbesiegt. In eigener Halle gewannen die Schwelmer souverän mit 29:16 (13:7) gegen den Tabellenvorletzten HSV Herbede und reihen sich damit auf dem fünften Tabellenplatz unmittelbar hinter der Spitzengruppe ein.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setze sich die Rote Erde gegen Mitte der ersten Halbzeit Tor um Tor ab. Sieben Minuten lang blieben die Hausherren ohne Gegentor und kamen selbst zu fünf eigenen Treffern, zur Pause betrug der Vorsprung so bereits sechs Treffer. Vor allem defensiv wussten die Schwelmer über die volle Spielzeit zu überzeugen, immer wieder wurden Ballgewinne generiert und diese durch ein schnelles Umschaltspiel zu einfachen Gegenstoßtoren genutzt. Beim Stand von 20:10 nach 44 Minuten war die Partie bereits entschieden, daran änderten auch die vielen Zeitstrafen für beide Teams in der Schlussphase nichts mehr.

Sonderlob für treffsicheren Köhrer

Durch den fünften Sieg aus den vergangenen sechs Spielen verabschiedet sich die RE vorerst aus den unteren Tabellenregionen. „Das war ein sehr zerfahrenes Spiel, nach 15 Minuten haben wir es dann souverän gestaltet“, freute sich Spielertrainer Björn Rauhaus anschließend an die Partie. Ein Sonderlob verdiente sich Ruben Köhrer, der bei seinen neun Toren aus dem Spiel ohne Fehlwurf blieb.

RE Schwelm: Steinbach, Pape (1) - Köhrer (9), Fleischhauer (8), Mebus (3), Prüfer (2/2), Schega (2), Brockhaus (1), Rauhaus (1), Morguet (1), Ranke (1), Lazaridis.

