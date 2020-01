Schwelm. + + + Update + + + Am Freitagmittag war der Einsatz von Montrael Scott gegen Bochum ausgeschlossen, am Nachmittag das „Okay“ . . .

Update: „Monty“ Scott wird doch für Schwelm spielen können

Das Thema Montrael Scott bewegt Schwelm und die EN Baskets Schwelm. Noch am Freitagmittag hieß es, dass ein Einsatz für „Monty“ wir der Spieler gerufen wird, kein Thema für das heutige NRW-Derby der 2. Basketball-Bundesliga, ProB Nord gegen den VfL Bochum sein wird. So hatte es der Verein in einer Presseerklärung mitteilt. Doch Scott hatte sich am Donnerstag und Freitag im Dunkeln aufgehalten, gehofft, so die Gehirnerschütterung in den Griff zu bekommen. Am Freitagnachmittag der erneut Besuch beim Arzt. Und: Scott kann spielen. Somit wird bleibt Head-Coach Falk Möller erspart, in seiner Rotation eine Menge ändern zu müssen, um gegen die stark aufspielenden Bochumer zu bestehen.

Im Hinspiel gelingt Buzzerbeater

Das wäre bitter für die Mannen um die Trainer Möller und Robin Singh gewesen – ausgerechnet gegen die Ruhrstädter. War es doch Scott, der mit der Schlusssirene, mit dem Buzzerbeater den Sieg in der Bochumer-Rundturnhalle im Hinspiel ermöglicht hat. Ein emotionales Spiel mit emotionalen Höhepunkt. Dazu das Happy-End für die Kreisstädter. Ausgerechnet mit einem Montrael Scott als Matchwinner, der bis zum vergangenen Sommer noch für Bochum spielte. Schwelmer Basketball-Herz, was wolltest Du mehr? Kapitän Dario Fiorentino könnte fehlen. Nach seiner Fußverletzung hatte er er erste Gehversuche gestartet. Möglich, dass er bis Samstagabend fit genug für einen Einsatz sein wird.

Lars Kamp (Bochum, am Ball) und Dario Fiorentino im Hinspiel im Zweikampf. Der Einsatz des Baskets-Kapitän ist fraglich, seine Fußverletzung noch nicht ganz auskuriert. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Am Freitag ein Wechselbad der Gefühle. Erst die Hoffnung im Schwelmer Lager, dass sich Scott rechtzeitig erholen könne. Dann das Nein. „Wir wollen kein zu großes Risiko eingehen“, so Omar Rahim, Geschäftsführer der EN Baskets Schwelm, erklärt. Am Nachmittag das erleichternde Okay fürs Spiel.

Schließlich haben Fans und Verantwortliche Montrael Scott zum Spieler des Monats Dezember gewählt. Allein im letzten Monat des vergangenen Jahres kam der Aufbauspieler auf 25,3 Punkte im Schnitt pro Partie. Ein unangefochten starker Wert für die ProB. Überdies unterstreichen seine Stärke und Wichtigkeit für die Mannschaft die 5,3 Assists, 7,1 Rebounds und 3,8 Steals pro Spiel.

Gäste kommen selbstbewusst

Die Gäste aus der Ruhrstadt kommen mit großem Selbstbewusstsein, mit einer Empfehlung von sechs Siegen in sieben Spielen seit dem Hinspiel-Duell beider Mannschaften. Ziel ist es, die verlorenen Punkte aus dem Hinspiel wieder zurück zu holen. Und unmittelbar nach dem 86:69 am vergangenen Samstag gegen Düsseldorf war der Optimismus überhaupt nicht mehr zu bremsen. „Schwelm muss sich jetzt warm anziehen“, ließ der Finanz-Vorstand Hans-Peter Diehr verlauten.

Er kann den Unterschied ausmachen: der ProA-erfahrene Marco Buljevic ist nach seiner Schulter-Verletzung für Bochum wieder voll einsetzbar. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Ebenso stimmt die Leistung aus dem Hinspiel die Ruhrstädter zuversichtlich. Kein Wunder bei der knappen Niederlage. Außerdem hat sich die personelle Situation bei Bochum um Trainer Felix Banobre verbessert. Allein, dass Marco Buljevic nasch seiner Schulter-Verletzuung wieder dabei ist, stärkt das Geschehen auf dem Parkett. Der 32-Jährige hat durchaus das Format, in der ProA spielen zu können, hatte als vorherige Stationen unter anderem, Schalke, Essen und Ehingen.

Bochum will 2021 in die ProA

Überhaupt scheint es so, dass Bochum die breiter besetzt Bank hat. Könnte ein Vorteil für die Gäste sein. das Team, hat sich weiter entwickelt. Auch im Hinblick auf das Ziel, im kommenden Jahr den Aufstieg in die ProA zu schaffen. Und falls es bereits in 2020 sein sollte, würden die Bochumer gerne die Karte ziehen und nach oben gehen. So oder so: Es wird am heutigen Samstagabend eine ganze schön harte Nuss, die die Kreisstädter zu knacken haben.