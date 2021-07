Basketball, ProB Nord Schwelm beginnt in Stahnsdorf und hört in Wolmirstedt auf

Schwelm. So sieht die Hauptrunde aus für die EN Baskets Schwelm, die mit Mauro Nürenberg verlängern.

Die neue Saison in der 2. Basketball-Bundesliga, ProB Nord, ist geplant. Für den Vorjahres-Halbfinalisten EN Baskets Schwelm beginnt die Hauptrunde in Stahnsdorf bei den TSK 49ers am 26. September, einem Sonntag, und endet am 19. März, einem Samstag, beim Neuling aus Wolmirstedt. Wie gewohnt spielen die Mannen um Trainer Falk Möller daheim samstags um 19.30 Uhr in der Schwelmer Dreifeldhalle.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Mit Doppellizenz ins dritte Jahr

Derweil vermelden die EN Baskets Schwelm, dass sich Mauro Nürenberg um ein weiteres Jahr verlängert. Es wird sein drittes Jahr. Zur Abbruchsaison 2019/2020 wechselte er als „Doppellizenzler“ von den SparkassenStars Bochum zu den Baskets. Nürenberg trat sowohl für die RE Baskets als auch für das ProB-Team an. In der ersten Saison konnte er seine Qualitäten andeuten, war aber aufgrund seines jungen Alters noch nicht weit genug, um in der ProB einzuschlagen. Mauro Nürenberg arbeitete im ersten Lockdown an seiner Athletik und schien für die Preseason auch bereit zu sein. Eine Fußverletzung bremste ihn aber aus. Als ihn eine weitere schwere Verletzung erwischte, musste Mauro Nürenberg bis Januar 2021 pausieren und sah seinen Mitspielern von der Seitenauslinie zu.

Stetige Steigerung

Als der 20-jährige ins Training einstieg, machte er gute Fortschritte und konnte seine Leistungen von Woche zu Woche steigern. Dennoch war die Rückkehr auf das Parkett unter Meisterschaftsbedingungen in weite Ferne gerückt. Nürenberg nahm diese Phase sehr professionell auf, zeigte sich in den Einheiten unter der Woche sehr ehrgeizig und entwickelte sich zu einer wichtigen Personalie auch neben dem Platz und erfuhr die volle Anerkennung seiner Mitspieler. „Mauro wollte auf den Platz zurückkehren und beweisen, dass er in die ProB gehört. Als die Rotation feststand und die Rückkehr kaum noch möglich war, zeigte er sich von seiner besten Seite, trainierte hart, wirkte dabei aber gelassener und wurde sehr wichtig für das Team. Das hat uns sehr imponiert. Das haben wir so, ehrlich gesagt, nicht erwartet! Umso mehr freut es uns, dass er an Bord bleibt. Er wird es auch sportlich packen“, sagt Omar Rahim, Geschäftsführer der EN Baskets.

Sprung in die ProB ist zu schaffen

Nürenberg ist aufgrund seines Alters auch in der kommenden Spielzeit als Doppellizenz-Spieler einsetzbar. Er kann sowohl bei den RE Baskets als auch bei den EN Baskets Schwelm zum Einsatz kommen. Wenn Mauro Nürenberg sich nicht erneut verletzt, kann er den Sprung in die ProB schaffen und regelmäßiger zu Einsatzzeiten kommen. Das wünschen sich alle Beteiligten. Mauro Nürenberg selbst ist ebenfalls zuversichtlich und kann die kommende Runde kaum abwarten: „Ich freue mich riesig weiterhin ein Teil der EN Baskets-Familie zu bleiben und die Fans nächste Saison endlich wieder in der Halle zu sehen. Für mich ist Schwelm der ideale Ort, um meine persönliche Entwicklung voranzutreiben.“

Der Spielplan

26. Sep (16.00): TKS 49ers (A)

2. Okt (19.30): BSW Sixers (H)

9. Okt (19.30): Iserlohn Kangaroos (A)

16. Okt (19.:30): ART Giants Düsseldorf (H)

23. Okt (19.00): LOK Bernau (A)

30. Okt (19.30): SC Rist Wedel (H)

6. Nov (18.00): RheinStars Köln (A)

13. Nov (19.30): WWU Baskets Münster (H)

21. Nov (17.00): ETV Hamburg (A)

4. Dez (19.30): SBB Baskets Wolmirstedt (H)

11. Dez (19.30): Dragons Rhöndorf (H)

18. Dez (19.30): SC Rist Wedel (A)

8. Jan (19.30): ETV Hamburg (H)

15. Jan (19.30): Iserlohn Kangaroos (H)

22. Jan (18.00): BSW Sixers (A)

29. Jan (19.30): RheinStars Köln (H)

5. Feb (19.00): ART Giants Düsseldorf (A)

12. Geb (19.00): Dragons Rhöndorf (A)

19. Feb (19.30): TKS 49ers (H)

5. Mrz (19.30): WWU Baskets Münster (A)

12. Mrz (19.30): LOK Bernau (H)

19. Mrz (19.30): SBB Baskets Wolmirstedt (A)

+ + + Mehr Lokalsport aus dem südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis findest Du hier + + +

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm