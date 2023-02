Fußball Kreisliga A2 Schockmoment in der Kreisliga A: Spieler fällt in Ohnmacht

Wetter. Beim Kreisliga-A-Spiel zwischen dem Hiddinghauser FV und dem SuS Volmarstein fällt ein Spieler während der Partie in Ohnmacht. Das ist passiert.

Eine bittere 1:2 (0:1)-Pleite hat der Hiddinghauser FV gegen den SuS Volmarstein in der Fußball-Kreisliga A2 kassiert. Der Tabellenletzte unterlag gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf knapp und klebt so weiterhin am Tabellenende.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Im Mittelpunkt stand dabei vor allem ein unglücklicher Zwischenfall, denn Hiddinghausens Kevin Fuchs wurde in einem Zweikampf am Kopf getroffen und daraufhin ohnmächtig. „Wir haben nach der Situation reingeschrien, aber das Spiel wurde nicht unterbrochen. Das darf eigentlich nicht passieren und ich würde mir wünschen, dass die Schiris mehr darauf achten, bei Kopfverletzung das Spiel sofort zu unterbrechen“, sagte Hiddinghausens Trainer Sinischa Schneider.

Lummel trifft doppelt

Doppelt bitter an dem Vorfall: Im direkten Anschluss an die Szene erzielten die Volmarsteiner durch Sebastian Lummel die Führung. Im zweiten Durchgang erhöhte Lummel dann auf 2:0, ehe Malik Araar für Hiddinghausen noch den Anschlusstreffer erzielte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm