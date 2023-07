Schock für Wattenscheid 09: Zugang fällt lange aus

Dortmund. Das eine Team holt eine Reihe junger Talente, ein anderes baut auf Erfahrung und in Siegen fehlt Geld, um Testspieler an sich binden zu können.

In der Fußball-Oberliga Westfalen lässt der SV Schermbeck mit gleich drei Transfers aufhorchen: Der US-Amerikaner Jacob Lazarus (21) kommt von der SG Wattenscheid 09 und wird zweiter Torwart hinter Sebastian Wickl. Von der U19 des Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen wechselt Mittelfeldspieler Eren Özat (19) nach Schermbeck. Und der linke Verteidiger Semih Sarli (19) wird von Arminia Bielefelds U19 verpflichtet.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Der TuS Bövinghausen schlägt ebenfalls ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt zu: André Dej läuft künftig für den ambitionierten Klub aus Dortmund auf. Der 31-Jährige spielt im Mittelfeld und war vergangene Saison Stammkraft beim Regionalligisten Rot Weiss Ahlen. „André wird uns durch seine enorme Qualität extrem weiterhelfen“, ist sich Trainer Christian Knappmann sicher.

Erkenschwick holt Wunschspieler aus der Bezirksliga

Aufsteiger Spvgg. Erkenschwick gelingt ein „absoluter Wunschtransfer“ – so die Worte des zweiten Vorsitzenden Robert Mazurek. Gemeint ist Mike Jordan, der vom Bezirksligisten FC Marl nach Erkenschwick wechselt. Der 24-jährige Defensivspieler, der in der Jugend vom VfL Bochum, Preußen Münster und Rot-Weiß Oberhausen ausgebildet wurde, kommt bereits auf 33 Regionalliga-Einsätze.

Victoria Clarholz verstärkt sich mit Verteidiger Janis Büscher (23) vom SV Rödinghausen. Teammanager Josef Khoury sagt über ihn: „Janis hat für sich nach den vielen Jahren in Rödinghausen eine Veränderung gesucht. Er hat sich nach dem Probetraining schnell für uns entscheiden. Janis wird die Qualität des Kaders definitiv erhöhen.“

Der 1. FC Gievenbeck komplettiert sein Torwarttrio durch ein Eigengewächs: Connor Janning (18), der in der vorherigen Saison in der U19 spielte, wird hinter Stammtorwart Nico Eschhaus und Konstantin Klüner die Nummer 3.

Siegen fällt das Geld für zwei Testspieler

Bei den Sportfreunden Siegen sind der Ex-Bochumer Selim Gündüz (29) und der Ex-Erndtebrücker Dustin Zahnen (27) als Gäste im Training mit dabei und kamen sogar in einem Testspiel zum Einsatz, doch erscheint es derzeit unwahrscheinlich, dass sie einen Vertrag erhalten. „Ich weiß, dass eine Verpflichtung ohne zusätzliche Sponsoren kaum zu realisieren ist“, sagt Trainer Patrick Helmes.

Schlechte Nachrichten für die SG Wattenscheid 09. Der gerade frisch verpflichtete Henry Kree fällt lange aus, nachdem er sich im Testspiel gegen Schwarz-Weiß Essen einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Der Sohn des ehemaligen Bundesliga-Profis Martin Kree (VfL Bochum, Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund) wird damit in diesem Jahr wohl nicht mehr zum Einsatz kommen können.

Westfalia Rhynern hat sein Testspiel gegen den Bundesligisten Borussia Dortmund zwar mit 0:7 verloren, Spaß am Duell mit dem Top-Verein hatten die Spieler aber trotzdem. „Wenn man auf der Bank sitzt, in die Gesichter guckt und Marco Reus oder Mats Hummels an einem vorbeilaufen, da geht einem schon das Fußballerherz auf, betont Sommer-Zugang Julius Woitaschek gegenüber dem „Westfälischen Anzeiger“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm