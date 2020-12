Schafft Schwelm in Sandersdorf die Trendwende?

Will seine Spieler wieder auf Vordermann bringen, so dass es bei den BSW Sixers zu einer Trendwende für die EN Baskets Schwelm kommen kann: Trainer Falk Möller.

Schwelm Der letzte Sieg der EN Baskets ist vor knapp vier Wochen geglückt. Am 27. Dezember kann es richtungsweisend in Sandersdorf werden.

Es war der 1. Dezember, als die EN Basets Schwelm das Parkett als Sieger verlassen haben. Seitdem setzte es Niederlagen in der 2. Basketball-Bundesliga, ProB Nord: in Düsseldorf, in Münster. Die Partie gegen Bochum ist wegen einer Corona-Quarantäne ausgefallen. Schaffen die Jungs um Trainer Falk Möller am Sonntag, 27. Dezember, die Trendwende? Es wird schwer, wenn um 18 Uhr die Partie bei den BSW Sixers beginnt.

Sieg in Hamburg macht Mut

Dabei sah es vor knapp vier Wochen nach dem 81:59 beim Nachsitzen in Hamburg gut aus, sollte das Ergebnis, vor allem aber die Spielweise wieder Mut machen, hat Mut gemacht. Die Abwehr stand stabiler - was zuvor Falk Möller als eine der großen Baustellen ausgemacht hat. Insgesamt waren die Spieler durchgängig konzentriert, ließen kaum eine schwache Phase zu. Auch der Angriff, das zeigt die Ausbeute von 81 Punkten in Hamburg (davor erzielten die Schwelmer ein 90:76 gegen die TKS 49ers aus Stahnsdorf), war mehr als passabel.

NRW-Duelle verloren

Doch gegen Münster und gegen Düsseldorf schlichen sich wieder Mentalitäten ein, die Möller und sein Co Robin Singh gar nicht gerne sehen. Von Black-out zu sprechen wäre sicher übertrieben. Aber die Schwelmer Spieler ließen in entscheidenden Momenten nach, agierten unkonzentriert. In den beiden NRW-Duellen nutzten dies die jeweiligen Gastgeber aus.

Zwei Punkte trennen die Mannschaften

Und nun die BSW Sixers. Eine schwere Aufgabe. Zumal diese Begegnung eine richtungsweisende für den Rest der Hauptrunde sein kann. Denn Schwelm rangiert auf Platz acht, dem letzten Playoff-Platz. Acht Punkte auf der Haben-Seite. Die Spieler aus Sandersdorf sind Zehnter mit sechs Punkten, bei einem Spiel weniger. Schwelms sonntägliche Gastgeber will mit einem Sieg raus aus der Playdown-, rauf in die Playoff-Zone. Warnung genug sollte überdies sein, dass die Mannen um Trainer Sebastian Ludwig noch vor zwei Wochen die Giants aus Düsseldorf mit 77:64 bezwangen . . .

