Sander verpokert sich: Nächste Enttäuschung für Ennepetaler

Gröden/Ennepetal Nach Platz 46 zum Auftakt geht es für den Skirennfahrer in seiner Paradedisziplin im italienischen Gröden noch weiter nach hinten.

Der Saisonstart in diesen Weltcup-Winter steht weiterhin unter keinem guten Stern für den Ennepetaler Skirennfahrer Andreas Sander. Einen Tag nach dem ernüchternden 46. Platz in der verkürzten Abfahrt am Donnerstag landete der 34-Jährige auch am Freitag im Super-G im italienischen Gröden nur auf einem der hinteren Plätze. Sein Sturz im Training spielt dabei weiter eine Rolle, wie Sander im Ziel offen zugab.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

„Das hat auch was mit dem Sturz zu tun, ich dachte, dass ich weiter bin“, sagte Sander kurz nach seinem Lauf auf der Saslong am Mikrofon des ZDF. Am Dienstag war der Ennepetaler im Training schwer gestürzt, hatte kurz darauf Entwarnung gegeben. Seine Beweglichkeit haben die Prellungen aber doch mehr eingeschränkt, als Sander anfangs gedacht habe, wie er nach dem ernüchternden 51. Platz in seiner Parade-Disziplin zugab. Satte 1,61 Sekunden betrug der Rückstand auf den Tagessieger Vincent Kriechmayr aus Österreich im Ziel.

Auch das Material spielt Sander einen Streich

Auch bei der Abstimmung des Materials habe er sich offenbar verpokert, zudem sei ihm der weiche Schnee auf der weniger anspruchsvollen Super-G-Strecke nicht entgegenkommen. Am Samstag kommt es in Gröden zur abschließenden Abfahrt an diesem Weltcup-Wochenende (ab 11.36 Uhr, live im ZDF), ehe es unmittelbar nach den Weihnachtsfeiertagen im italienischen Bormio weitergeht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm