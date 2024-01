Sander: Geht es mit dem Heimvorteil weiter nach vorne?

Ennepetal Am Wochenende geht es für das Ski-Ass aus Ennepetal in Garmisch-Partenkirchen weiter. Auf der Kandahar feierte Sander schon viele Titel.

Knapp eine Woche nach dem Saison-Höhepunkt in Kitzbühel geht es für den Ennepetaler Skirennfahrer Andreas Sander an diesem Wochenende mit dem nächsten Höhepunkt im Weltcup-Kalender weiter. Gleich zwei Super-G-Rennen steigen auf der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen, eine Strecke, die sowas wie das Wohnzimmer der deutschen Skifahrer ist. Für Sander geht es beim Heim-Weltcup darum, die guten Eindrücke vom zweiten Rennen im Ski-Mekka Kitzbühel vor der eigenen Haustür zu bestätigen.

Das Hahnenkammrennen ist für die alpinen Skisportler etwas ganz besonderes. Keine Piste im Weltcup weist derart viele komplizierte wie waghalsige Abschnitte aus, wie die Streif. Deutlich weniger spektakulär aber dafür mit dem Flair des einzigen Rennwochenendes in Deutschland stehen nun die beiden Rennen in Garmisch-Partenkirchen an. Für die Starter des Deutschen Skiverbandes (DSV) ist es die einmalige Gelegenheit, sich auf der Strecke zu präsentieren, auf der Jahr für Jahr auch die nationalen Meisterschaften ausgetragen werden.

Neun deutsche Meistertitel für Sander in Garmisch

Genau das könnte auch Andreas Sander in die Karten spielen. Neun deutsche Meistertitel sicherte sich der Ennepetaler in Garmisch-Partenkirchen, fünf alleine davon im Super-G, und genau in dieser Disziplin geht es am Samstag und Sonntag um Weltcup-Punkte. Zuletzt zeigte die Tendenz wieder in die richtige Richtung, auch wenn der 23. Platz in der Abfahrt von Kitzbühel immer noch nicht ganz den Ansprüchen des Ennepetalers entspricht. Aber vielleicht spielt der Heimvorteil dem Wahl-Allgäuer am Wochenende ja in die Karten. 2016 reichte es mit Platz acht bisher zum besten Ergebnis bei dem Weltcup vor der eigenen Haustür.

