Saison gelaufen: VfB Schwelm plant schon für den Sommer

Schwelm. Mitte April ist die Saison in diesem Jahr für den VfB so gut wie gelaufen – weshalb sich der Klub bereits auf die neue Spielzeit vorbereitet.

Nein, unzufrieden sind sie beim VfB Schwelm mit dem aktuellen Stand der ersten Mannschaft in der Bezirksliga nicht. Derzeit belegt das Team Rang acht, hat neun Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Aber doch: Etwas Wehmut ist in den Gesprächen mit Spielern, Trainern und Funktionären schon zu spüren. Kein Wunder: In dieser Saison war durchaus mehr möglich.

Das zeigt allein die Tatsache, dass die Brunnen-Elf gegen die Topteams mitgehalten und gepunktet hat – egal, ob SF Hüingsen, VfB Westhofen oder VfL Schwerte. Einzige Ausnahme ist der FSV Gevelsberg, gegen den die Schwelmer zwei Niederlagen kassiert haben. Wieso es aber gegen Mannschaften aus den unteren Tabellenregionen nur wenig Zählbares gab, ist das große Rätsel dieser Spielzeit. So musste der VfB Niederlagen gegen die abstiegsgefährdeten Teams von TuS Ennepe, ASSV Letmathe, SC Obersprockhövel und FC Wetter hinnehmen.

Hier waren es die Tugenden, die für einen Erfolg gefragt sind und die der VfB nicht immer abzurufen wusste. Dadurch fehlen die Punkte, um auch ein Wort um die obersten Tabellenplätze mitreden zu können. Verletzungspech, überflüssige Sperren sind sicher weitere Gründe. „Aber diese Ausreden zählen nicht“, heißt es aus dem Vorstand, der jetzt die Zukunft im Blick hat und die Mannschaft sukzessive weiterentwickeln möchte, damit sie in den nächsten Jahren weiter wächst und sportlich entsprechend weiter oben anzuklopfen imstande ist.

Ein Hauch von Aufbruch

Dies erkennen auch die Spieler und so ist die Motivation für das letzte Viertel der aktuellen Saison hoch. Chemie und Stimmung stimmen jedenfalls, und auch ein Hauch von positiver Aufbruchstimmung hat sich rund um den „Schwelmer Brunnen“ verbreitet.

Der sportlichen Leitung um Dirk Butzbach und Uwe Jöns ist es gelungen, das sportliche Fundament zu legen und die Spieler vom Konzept des VfB Schwelm auch für die neue Saison zu überzeugen. Entsprechend „rund“ läuft die Kaderplanung. Cheftrainer Sascha Odina hat wie berichtet seine Zusage für die neue Saison bereits gegeben. Ebenso Spieler wie Kapitän Michael Hong-González, Tim Ellrich, Joel Neda, Rico Hein, Leon Müller, Stephensunny Chukwudi, Lennard Jöns oder Torwart Torben Jörges. Die ersten Zugänge sind bereits verpflichtet. Details dazu will der VfB aber mit Rücksicht auf die noch bei anderen Vereinen aktiven Spieler erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Hinter den Kulissen wird vieles erneuert

Der VfB Schwelm blickt nach dem Tiefpunkt in der Saison 2021/22 optimistisch in die Zukunft und arbeitet aktuell sehr intensiv neben den sportlichen auch an anderen wichtigen Themen. Im Sommer 2022 ist viel Arbeit in die Renovierung des Kabinentraktes investiert worden. Kürzlich, im Februar und März dieses Jahres, ist das Vereinsheim einer Verjüngungskur unterzogen worden. Das vermietet der Verein auch für private Feiern. Hermann Luce und sein Team leisten hier hervorragende Arbeit.

Seit November wurde der Rasenplatz geschont und gepflegt. Hier musste auch ein defekter Rasensprenger ersetzt werden. Jetzt, nach den Ostertagen, kann dort auch wieder trainiert werden, und der Rasenplatz wird sich von seiner besten grünen Seite zeigen, wenn er erstmals in diesem Jahr beim Heimspiel-Derby gegen die Reserve des SC Obersprockhövel am 16. April wieder bespielt wird.

Weitere Projekte stehen in den Startlöchern. In naher Zukunft werden die Geschäftszimmer rund um das Dreispitz „Am Brunnen“ renoviert, und auch das undichte Flachdach des Kabinentrakts muss komplett überarbeitet werden. Finanzielle Mittel und Pläne liegen bereit, jetzt geht es um die termingerechte Umsetzung, damit sich die Sportanlage im Sommer zur neuen Saison rundum renoviert präsentiert. Der Vorstand um Geschäftsführer Dieter Richter, Finanzchefin Birgit Starke, Anlagenbetreuer Dirk Raab und etliche weitere Helfer leisten hier exzellente Arbeit.

