Rüggebergs Torjäger

Auch in dieser Saison trifft Blumenroth munter weiter, in drei Spielen hat er bereits zwei Treffer erzielt.

Damit hat er nun insgesamt 26 Mal in seinen ersten beiden ersten Seniorenjahren für Rüggeberg jubeln dürfen. Kein Rüggeberger machte in der Zeit mehr Treffer als der 21-jährige.

Am Mittwoch geht es für Blumenroth im Kreispokal gehen Polonia Hagen weiter. Am Wochenende geht es dann in der Liga gegen den SC Obersprockhövel III.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm