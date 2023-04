Fußball Kreisliga A Rüggebergs ewige Serie reißt in Haßlinghausen

Sprockhövel. Lang ist es her, dass RW Rüggeberg ein Spiel in der Kreisliga verliert. Dabei war die Pleite beim TuS Hasslinghausen gar nicht notwendig.

Erstmals seit Ende November hat RW Rüggeberg wieder einmal ein Spiel in der Fußball-Kreisliga A verloren. Beim TuS Hasslinghauen unterlag der Tabellenvierte aus dem Ennepetaler Höhendorf trotz einer starken Leistung mit 1:2 (1:1).

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

In einem Spiel mit wechselnd starken Abschnitten beider Mannschaften hatten die Rüggeberger den besseren Start für sich. Younes Khoutour brachte RWR in der 18. Minute nach einem schönen Pass hinter die Haßlinghauser Defensivreihe in Führung, die allerdings nur zwei Minuten halten sollte.

Blutige Nase und kein Pfiff

Allerdings ärgerten sich die Rüggeberger über diesen Ausgleichstreffer besonders, da kurz vor dem Treffer Sebastian Wiese von einem Gegenspieler unabsichtlich mit der Hand im Gesicht erwischt wurde. Der Schiedsrichterin entging dieser Treffer, der bei Wiese eine blutende Nase zur Folge hatte aber, und so lief das Spiel ohne den Rüggeberger weiter, als Malte Lobeck den Ball über die Linie brachte. „Das ist schon ärgerlich, man muss aber auch ehrlich sein und sagen, dass wir die Situation danach noch oft hätten verteidigen können“, so RW-Trainer Stefan Coscia (Foto).

In der Folge ließen beide Teams einige gute Gelegenheiten aus, ehe Kevin Voß nach einem von Henrik Boers parierten Freistoß zur Führung des TuS abstaubte. An dieser änderte sich nichts mehr. „Das tut mir für die Jungs heute sehr leid, weil sie wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht haben“, so Coscia.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm