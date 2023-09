Rüggeberg: Kann dieses Jahr die Meisterschaft rausspringen?

Erst die starke Vorbereitung, dann der perfekte Saisonstart. Coach Daniel Frölich packt aus, was bei Rüggeberg bisher gut und schlecht läuft.

Die Fußballer von RW Rüggeberg sind vor dem vierten Spieltag das einzige Team der Kreisliga A2, das noch keine Punkte abgegeben haben. Der Saisonstart des ambitionierten und hoch eingeschätzten Teams in geglückt. Trainer Daniel Frölich spricht über den gelungenen Auftakt und die Ambitionen diese Saison.

Zwei Siege zum Start: Was löst das in Ihrem Team aus?

Daniel Frölich: Wir waren schon in der Vorbereitung guter Dinge was diese Saison anbelangt. Jetzt sind wir erleichtert, dass wir mit zwei Siegen gegen Ararat Gevelsberg und Vatanspor gegen unangenehme Gegner auch gut in die Spielzeit reingekommen sind. Gerade der späte Siegtreffer gegen Vatanspor in der Nachspielzeit war noch mal ein Motivationsschub für uns. Das war dann natürlich förderlich für den Teamgeist. Sowas klappt aber nicht immer und ich würde mir wünschen, dass wir die Spiele auch mal früher entscheiden.

Was sind die Erkenntnisse nach den ersten beiden Spielen? Was lief gut, was schlecht?



Die Intensität bei uns ist wirklich gut. Und auch das Tempo. Wir haben uns in den beiden Spielen viele Chancen erarbeitet. Damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Aber wir hatten in beiden Partien auch immer wieder Phasen, wo wir nachgelassen haben – obwohl wir einen guten Fitnesszustand haben. Ich wünsche mir, dass wir ein Spiel auch mal über die 90 Minuten dominieren und mehr Kontinuität zeigen.

Ihr Team gilt als eines der stärksten der Liga. Auch wenn es früh ist: Könnte in dieser Saison etwas in Richtung Meisterschaft möglich sein?

Das waren nur zwei Spiele, das darf man nicht überbewerten. Es ist noch viel zu früh. Wir wollen erstmal den guten Start weiterführen.

