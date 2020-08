RSC Silschede radelt 535 Kilometer bis Berlin

Gevelsberg. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Hermann Haack zeigt seinen Mitfahrern den Bundestag. Dafür nimmt der RSC Silschede eine harte Tour in Kauf.

Von Gevelsberg bis nach Berlin mit dem Fahrrad – diese anspruchsvolle Aufgabe hatte sich der RSC Silschede vorgenommen. Und die Mitglieder des Vereins haben sie absolviert. 535 Kilometer wurden zurückgelegt, bis als Höhepunkt ein Besuch im Reichstagsgebäude auf dem Programm stand.

Haack zeigt Radlern den Bundestag

Warum das Ganze? Den Grund lieferte Hermann Haack, Mitglied des RSC Silschede und ehemaliger Abgeordneter des deutschen Bundestages. Auf einer Helferfete im November 2019 kam die Idee auf, dass Haack den anderen Radsportlern des Vereins den Bundestag zeigen könnte. Und so wurde seitdem diese Fahrt mit dem Rad bis nach Berlin geplant.

Mit dabei war der VW-Transporter des Kreissportbundes, der abwechselnd von den einzelnen Radlern gefahren wurde. Im Gepäck waren zwei Wasserkanister und zwei Kühlboxen mit Verpflegung. So wurden höchst professionell vier Etappen auf der Reise in die deutsche Bundeshauptstadt angefahren. Über Detmold, Hildesheim und Haldensleben ging es an vier Tagen bis nach Potsdam. Am fünften Tag wurde dann Berlin besichtigt und natürlich zeigte Haack seinen Mitfahrern seinen ehemaligen Arbeitsplatz.

Der Verein freute sich über eine sportlich herausfordernde Woche, die aber alle gesund überstanden. Und auch die Räder haben es überlebt – auf der ganzen Strecke gab es nur einen platten Reifen.