Rote Erde Schwelm: Ab jetzt Fokus auf jede einzelne Aktion

Jule Mantsch (rechts) im Block am Netz. Sie wird ihrem Team in Krefeld fehlen.

Schwelm. Es wird ernst für die Schwelmer Verbandsliga-Volleyballerinnen: Drei Spiele sind es noch bis zum Saisonende – und die RE ist in Abstiegsgefahr.

Drei Spiele haben die Volleyballerinnen der RE Schwelm noch zu absolvieren in dieser Verbandsliga-Saison. Die Konstellation könnte dabei kaum interessanter sein für das Team von Trainer Gereon Duwe, denn in allen drei Spielen geht es gegen die direkte Konkurrenz im Rennen um den Klassenerhalt. Gleich zum Auftakt in die entscheidende Phase der Saison können die Schwelmerinnen dabei einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen.

Mit einem Sieg am Sonntag (15.30 Uhr) beim Verberger TV in Krefeld könnte die Rote Erde den Relegationsplatz absichern und sich eine gute Ausgangssituation vor den beiden Partien gegen die beiden unmittelbar um die Schwelmerinnen platzierten Teams von Eintracht Geldern und dem TuSEM Essen verschaffen.

Duwe will fokussierte Schwelmerinnen sehen

Gereon Duwe sieht seine Mannschaft jedenfalls gut eingestellt und gibt sich daher auch optimistisch vor der Partie beim Tabellenvorletzten. Allerdings fordert er von seinem Team volle Konzentration. „Das hat unter der Woche im Training schon gut ausgesehen“, sagt er. Für seine Spielerinnen komme es in Krefeld vor allen Dingen darauf an, sich immer auf den nächsten Aufschlag, die nächste Annahme oder den nächsten Angriffsschlag zu konzentrieren. „Wir dürfen nicht den Fehler machen und anfangen, unseren Fehlern nachzutrauern“, sagt Duwe. „In der Vergangenheit haben wir das in den entscheidenden Spielen eigentlich immer gut hinbekommen.“

Personell wird er bei diesem richtungsweisenden Spiel auf Jule Frielingsdorf, Kathi Hans, Norina Sander und Jule Mantsch verzichten müssen. „Das Personal kann aber keine Ausrede sein. Wir sind trotzdem stark genug, um Verberg schlagen zu können“, so Duwe.

