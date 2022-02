Rosemarie Lotz: Eine Frau bewegt ganz Ennepetal

Ennepetal. Rosemarie Lotz ist im Ennepetaler Sport nicht wegzudenken. Die Turnerin hat Generationen auf den Turnmatten trainiert – und wird dafür nun geehrt

Eine gerahmte Fotocollage zeigt fröhliche Frauen. Es sind Mitglieder der Gymnastikgruppen des Turnvereins Rüggeberg. Mit diesen erinnerungsreichen Bildern dankten sie Ende des vergangenen Jahres ihrer langjährigen Übungsleiterin Rosemarie Lotz für schöne und auch schweißtreibende Stunden in der Sporthalle. Der Grund: Rosemarie Lotz ging in den verdienten Ruhestand. Eine große Ehrung für die jetzt 74-jährige Übungsleiterin steht nun an. Die Dachorganisation der Ennepetaler Sportvereine, der Stadtsportverband, ehrt Rosemarie Lotz mit der Auszeichnung „Verdiente Persönlichkeit des Sports”. Im wahrsten Sinne des Wortes hat sie in Ennepetal viele und viel bewegt.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Seit 47 Jahren dem Sport in Ennepetal verbunden

34 Jahre lang leitete Rosemarie Lotz zwei Frauengymnastikgruppen des Turnvereins Rüggeberg, dem sie seit 1975 angehört. Die ausgebildete Übungsleiterin für den Breitensport setzte sportlich noch einen drauf und wurde später noch Übungsleiterin für Gesundheitssport. So leitete sie bis Ende des Jahres 2021 bei Rot-Weiss Büttenberg nicht nur eine Frauengymnastikgruppe, sondern auch den vereinsoffenen Kurs „Sport am Morgen“ mit der Wirbelsäulenschongymnastik im Jugendraum am Bremenstadion. Begonnen hatte die Arbeit für den Verein (damals hieß er noch SV Büttenberg) vor 17 Jahren in den Räumen der Barmer Ersatzkasse an der Voerder Straße und in der Turnhalle Büttenberg.

So war Rosemarie Lotz gleich vier Mal in der Woche in Sachen Sport unterwegs, brachte Menschen in Bewegung, lehrte Haltung und Bewegungsabläufe und das alles in einer freundlichen, ja familiären Atmosphäre. „Ich stand nicht am Rand und sagte, wie es geht. Ich machte alle Übungen vor und mit! Viele der jetzigen Gruppenmitglieder sind als junge Frauen schon dabei gewesen”, erzählt sie. Und wenn ein Geburtstag anstand, gab es nach dem Sport noch einen Plausch beim Kaffee danach.

Fußballer tanzten nach ihrer Pfeife

Auch gemeinsam war man unterwegs, so einmal zum Haus der Geschichte in Bonn. Auch außerhalb der Gruppen brachte Rosemarie Lotz wohl halb Rüggeberg in Schwung. Fußballspieler von Rot-Weiß Rüggeberg ließ sie nach ihrer Regie beim Jubiläumsfest in der Turnhalle in Trikots tanzen, ein andermal schwebten nach Mozartklängen gestandene Rüggeberger Feuerwehrmänner in Tüll und mit Frauenperücken versehen fast graziös über die Bühne.

Aus unserem Achiv: Rosemarie Lotz und die Turnerinnen des RW Büttenberg im Jahr 2005. Foto: Rita Wiemann / Westfalenpost

Rosemarie Lotz hatte immer Ideen, wenn mal wieder ein Fest im Höhendorf anstand. Großen Spaß gab es auch, als Sohn Christoph mit Schulkameraden den Realschulabschluss feierte. Vor der vollbesetzten Aula legten die Jungs einen „Can Can” auf die Bühne, einstudiert von Rosemarie Lotz. Bewegung und Tanz ist eben ihre Sache. Ganz ohne Verantwortung nahm sie mit ihrem Mann Fred an den Übungsabenden der Tanzabteilung des TV Rüggeberg teil.

Wenn die Ennepetaler Turnvereine das Bezirkskinderturnfest mit bis zu 500 Mädchen und Jungen ausrichtete, dann war das Ehepaar Lotz helfend dabei. „Eine organisatorische Herausforderung war das große Landeskinderturnfest”, erinnert sich Rosemarie Lotz. Die Kinder übernachteten in Ennepetaler Turnhallen. Die Ennepetaler Turnvereine, der TV Altenvoerde, die Milsper Turnvereinigung, RW Büttenberg, der TV Rüggeberg und der TuS Haspetal hatten wie bei den Bezirkskinderturnfesten die Organisation übernommen.

Für immer Rüggeberg

Ihrem Stammverein, dem TV Rüggeberg, wird Rosemarie Lotz auch weiterhin treu bleiben, als aktives Mitglied ohne Amt. Das Vereinsleben möchte sie nicht missen, die Gespräche, die Freundschaften. In Rüggeberg fühlt sich das Ehepaar Lotz wohl, ist dort heimisch geworden. Fred Lotz studierte in Aachen. Beim dortigen Karneval lernte er die Aachenerin Rosemarie kennen. Der spätere Diplom-Ingenieur und Chef der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr war auch für den Sport tätig, 37 Jahre als Geschäftsführer beim TV Rüggeberg und 17 Jahre als Kassierer beim Stadtsportverband.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm