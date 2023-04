Reyes-Mellado macht Ennepetals Pokal-Debakel vergessen

Erndtebrück/Ennepetal. Unter der Woche gab es richtig auf den Deckel, jetzt meldet sich der Fußball-Oberligist TuS Ennepetal zurück – und klettert auch in der Tabelle.

Der Jubel des TuS Ennepetal war groß, als Lilian Reyes Mellado den Ball ins Netz köpfte und damit das Spiel gegen den TuS Erndtebrück mit 1:0 entschied. Auch Torhüter Marvin Weusthoff stürmte in die Jubeltraube, nachdem er zuvor noch zwei Schüsse parierte.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

In der Tabelle sind die Klutertstädter damit auf Platz 13 geklettert und haben Erndtebrück überholt. „Das ist extrem wichtig, den Jungs ist nach Abpfiff daher auch ein Stein vom Herzen gefallen“, sagte Trainer Sebastian Westerhoff. Er hatte seine Mannschaft nach dem Pokal-Debakel gegen Hagen noch einmal daran erinnert, wie ernst die sportliche Situation weiterhin ist. Zumal auch einige Konkurrenten aus dem unteren Tabellendrittel gepunktet haben. Fünf Zähler Vorsprung hat Ennepetal nun auf die TSG Sprockhövel, die den aktuell ersten Abstiegsplatz belegt.

Ennepetal gibt die Bälle zu schnell her

Insgesamt war die Partie recht ausgeglichen und eher chancenarm. Marius Müller schoss in Halbzeit eins knapp am Tor vorbei, einen Abschluss von Robin Gallus entschärfte Erndtebrücks Schlussmann. Die Gegner trafen einmal die Latte. Doch der Druck auf die Westerhoff-Elf wurde nach dem Seitenwechsel größer. „Jeden Ball, den wir gewonnen hatten, haben wir direkt wieder verloren“, gesteht Westerhoff. Gleichzeitig sieht er, dass sein Team vor allem wie zuletzt besser verteidigt. In der Schlussphase stand etwa Sebastian Lötters gut und stibitzte einem Stürmer gerade noch die Kugel.

Auch interessant: Nach Pokal-Debakel: Ennepetal braucht jetzt eine Reaktion

Die Entscheidung fiel dann nach einem geklärten Ball der Gegner, den die Ennepetaler gut abfingen. Sie verlagerten das Spiel mit schnellen, direkten Pässen von rechts auf links. Dort hatte Deniz Yasar Zeit, aus dem Halbfeld zu flanken und Reyes Mellado sprang im Strafraum ungestört zum Kopfball, der im Netz landete und den Keeper der Gegner sehr unglücklich aussehen ließ. „Die Jungs haben alles reingehauen und eine gute Reaktion auf das Pokalspiel gezeigt. Fußballerisch war es nicht das beste Spiel, aber die drei Punkte nehmen wir gerne mit. Und am Donnerstag können wir uns spielerisch ja wieder besser präsentieren“, so Westerhoff.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm