Reuter, ehemals Schwelm, verlängert bin Münster

Schwelm/Münster. So sieht es um die basketballerische Zukunft von Schwelms Ex-Kapitän Thomas Reuter aus.

Thomas Reuter bleibt eine weitere Saison bei WWU Baskets Münster, Konkurrent in der 2. Basketball-Bundesliga, ProB Nord, von den EN Baskets Schwelm. Der ehemalige Schwelmer Kapitän geht damit in die zweite Saison in Münster. Im vergangenen Jahr war der 29-Jährige vom ProA-Ligisten Paderborn nach Münster wechselte. Sein Verbleib war an sein Referendariat als angehender Gymnasiallehrer gebunden. Das hat er nach erfolgreichem Masterstudium begonnen. Überdies hat er frisch die B-Trainerlizenz erworben.

Neuer Trainer in Münster

Begonnen hat Reuter als Jugendspieler bei TuS Breckerfeld, Brandt Hagen und BBV Hagen. Bei den Senioren angekommen, sammelte er beim BBV Erfahrungen in der Regionalliga. Von 2010 bis 2012 spielte er für Phoenix Hagen fünf Partien in der Basketball-Bundesliga überdies mit einer „Doppellizenz“ für den ProB-Ligisten BSV Wulfen. Die Mannschaft der Eastern Washington University in den Vereinigten Staaten während seines Studiums 2021 bis 2014 sowie ProB-Ligist Iserlohn Kangaroos waren weitere Stationen, ehe er sich im Sommer 2017 dem damaligen ProB-Aufsteiger EN Baskets Schwelm anschloss.

Mit neuem Trainer Björn Harmsen geht es in die neue Saison. Mit dem NRW-Derby bei den Dragons Rhöndorf beginnt für Reuter & Co. die Saison am 25. September. Am achten Spieltag gibt es ein Wiedersehen der Kreisstädter mit dem ehemaligen Kapitän Thomas Reuter. Am 13. November empfangen die EN Baskets Schwelm um 19.30 Uhr die WWU Baskets Münster.

