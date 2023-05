Relegation: Vogelsang und Schwelm hoffen und bangen

Ihre Wucht wird der RE Schwelm im ersten von zwei Relegationsspielen an diesem Wochenende fehlen: Jule Mantsch in der Offensive, hier beim Sieg über Könighardt.

Gevelsberg/Schwelm. Die Liga ist schon lange beendet, die letzten Entscheidungen sind aber noch offen: Für Vogelsang und RE Schwelm steht dabei viel auf dem Spiel.

Für die Frauen der ersten Volleyballmannschaft der RE Schwelm geht es um den Klassenerhalt in der Verbandsliga; das Liganiveau, in welches die Herren der SG Vogelsang-Berchum aufsteigen wollen. Unser Überblick zum großen Relegationswochenende im Volleyball.

Die SG Vogelsang-Berchum beendete die vergangene Landesligasaison der Herren auf dem zweiten Tabellenplatz, welcher zur Aufstiegsrelegation zur Verbandsliga berechtigt. In einer Dreierkonstellation gegen den TB Höntrop (Tabellenzweiter der parallelen Landesliga) und den USC Münster (Drittletzter der Verbandsliga) geht es um den Aufstieg.

Ein bisschen wie ein Derby

Am Samstag (18 Uhr in Höntrop) geht es zunächst gegen die Höntroper, welche zuletzt personelle Schwierigkeiten aufwiesen und dadurch den ersten Tabellenplatz der Landesliga nicht bis zum Saisonende halten konnten. Der verletzter Außenangreifer der Gevelsberger Daniel Wirth erwartet ein herausforderndes Spiel, auch wenn man der TB Höntrop bereits einmal im Pokalwettbewerb begegnete und dort klar gewinnen konnte. Der Sieg konnte insbesondere auf die Erfahrung und Reife des Gevelsberger Spiels zurückgeführt werden, doch je länger die Saison geht, desto mehr Erfahrung sammelt auch das jüngere Team der TB Höntrop so der Gevelsberger. Die Atmosphäre während des Spiels war laut Daniel Wirth jedoch besonders: „Von der Stimmung her wie ein Derby, aber fragt mich nicht wieso.“

Neben dem verletzten Wirth fehlt den Gevelsbergern auch der zweite Stammaußenangreifer Frederik Dörnen, wodurch wahrscheinlich Libero Joshua Heinrich zum Einsatz auf der Außenbahn kommen wird und im Schnitt 30 cm größere Gegenspieler im Block vor sich sehen wird. Wichtig sei es, wach zu sein und die Konzentration der Saison auch mit in die Relegationsspiele zu nehmen, so Wirth.

Am Sonntag (07. Mai um 15:30 Uhr in der Halle West, Gevelsberg) geht es dann gegen die große Unbekannte des USC Münster. „Münster hat den Vorteil, dass wir sie nicht kennen“ weiß Wirth der das Team aus Münster auch als bedeutend stärker einschätzt als die vorherigen Gegner aus Höntrop.

Auch das zweite Frauen-Team der Vogelsanger befindet sich noch in der Relegation um den Klassenerhalt in der Bezirksliga.

Schwelmer Frauen mit Personalproblemen

Personell angespannt geht auch die RE Schwelm um Trainer Gereon Duwe in die Abstiegsrelegation, welche ebenfalls in einer Dreierkonstellation ausgetragen wird. Neben der dauerverletzten Emi Reise (Bänderriss) fehlten im Abschlusstraining Olivia Bügemannskemper und Greta Herzbruch. Dazu kommen die weiterhin angeschlagenen Britt Heisler (Kapselriss im Daumen) und Jule Mantsch (Einsatz wohl im zweiten Spiel möglich). Für die Spiele gegen die SG TB Osterfeld/VC Bottrop, welche Zweite in ihrer Landesliga geworden ist, gibt es demnach bessere Startvoraussetzungen. Zudem sind sich beide Teams unbekannt, bislang kam es noch nie zu einem Aufeinandertreffen beider Mannschaften. Das Hinspiel am Freitagabend (19.30 Uhr) in der Schwelm Arena ist demnach mit vielen Fragezeichen verbunden. Gereon Duwe weiß die Probleme einzuordnen: „Problematisch ist vor allem, dass uns die vier Hauptangreiferinnen wohl fehlen werden.“

So wird es für die Schwelmerinnen gerade im Angriff durch die fehlende Besetzung schwierig, da auf die bekannten Abläufe zu verzichten und in diesem Zuge den Landesligisten aus Osterfeld unter Druck zu setzen. Das zweite Spiel findet dann zwei Tage später am Sonntag um 17 Uhr in Ratingen gegen den TuS 08 Lintorf statt, welcher sich ebenfalls über die Landesliga zur Relegation qualifiziert hat. „Wir müssen in beiden Spielen einen kühlen Kopf bewahren, dann können wir die Relegation über unser Können bestehen“ so Duwe.

