Regelung für Tennisspiele steht fest

Ennepe-Ruhr. Darum dürfen im Tennis die Meisterschaften wieder beginnen.

Ab dem kommenden Wochenende wird in ganz Nordrhein-Westfalen der Mannschaftsspielbetrieb der Tennisspieler starten. Die IG Tennis NRW hat dazu für die Vereine ein Hygiene- und Infektionsschutzkonzept erstellt. Das Konzept soll zur Hilfe bei der Umsetzung der Vorgaben durch die NRW-Coronaschutzverordnung dienen.

In wenigen Städten und Kommunen gab es außerdem noch Unsicherheiten bezüglich der Einstufung von Tennis als „nicht kontaktfreier“ Sport. Auch hier sei noch mal die klare Auslegung der Landesregierung erwähnt. Tennis, auch das Tennis-Doppel, wird als kontaktfreier Sport angesehen, da die Abstände jeweils nur kurzzeitig unterschritten werden. Hierzu stand WTV-Präsident Robert Hampe in ständigem Austausch mit Christof Rasche, Fraktionsvorsitzender der FDP im Landtag, der bestätigte, „dass Medenspiele inklusive Doppel stattfinden können.“

In Stufe drei kein Tennis in der Halle

In den Inzidenzstufen eins und zwei dürfen sowohl Einzel als auch Doppel auch in der Halle (etwa als Ausweich-Spielstätte bei schlechtem Wetter) gespielt werden. Voraussetzung in einem solchen Fall ist jedoch ein tagesaktueller, negativer Corona-Schnelltest, der Impf- oder Genesenen-Nachweis. In Inzidenzstufe drei darf Tennis demnach nur auf Außenanlagen gespielt werden.

Der Aufnahme von Meisterschaftsspielen nach mehrmonatiger Pause steht damit nichts mehr im Weg. Da bei Medenspielen mit zwei Mannschaften keine Gruppengrößen von mehr als 25 Personen entstehen, besteht bei Durchführung von Spielen draußen auch keine Testpflicht, unabhängig vom Alter der Spielerinnen und Spieler.

Auf derselben Sportanlage können auch gleichzeitig mehrere Meisterschafts-Begegnungen stattfinden, solange die teilnehmenden Mannschaften zueinander Abstand halten.

