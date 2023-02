RE Schwelm will Aufwärtstrend gegen Topteam bestätigen

Schwelm. Im Rennen um den Klassenerhalt in der Handball-Verbandsliga steht für Schwelm eine schwere Aufgabe an. Ohne Hoffnung ist das Team aber nicht.

Gut zwei Wochen ist es her, seit Handball-Verbandsligist RE Schwelm im Heimspiel gegen die SGSH Dragons II eine 24:34-Niederlage einstecken musste. Nach vielen Gesprächen und intensiven Trainingseinheiten zeigte das Team der Spielertrainer Björn Rauhaus und Yannick Brockhaus bereits am vergangenen Wochenende positive Ansätze. Gegen den Tabellenführer aus Hombruch hielt die RE lange mit, nun wartet mit dem OSC Dortmund am Samstag um 18 Uhr in eigener Halle der nächste Prüfstein.

Die Gäste liegen zwei Zähler hinter der Tabellenspitze und machen sich noch Hoffnungen auf den Oberliga-Aufstieg. Die Schwelmer gehen als Außenseiter ins Spiel. Der Fokus liegt darauf, wieder mehr Vertrauen in das eigene Spiel zu bekommen und vor den direkten Duellen im Tabellenkeller eine positive Entwicklung zu zeigen. „Gegen Hombruch haben wir vor der Pause viel richtig gemacht. Das möchten wir gegen den OSC über 60 Minuten liefern, Vollgas-Handball spielen und es Dortmund so schwer wie möglich machen“, so Rauhaus.

Rauhaus vom eigenen Nachwuchs überzeugt

Im Hinspiel hielten die Schwelmer über 45 Minuten mit, ehe sich der OSC in der Schlussphase entscheidend absetzte. „Das ist noch in den Köpfen, auch daraus können wir Kraft ziehen“, so Rauhaus. Mit dabei wird dann auch Benedikt Morguet aus der eigenen A-Jugend sein, der seit dem Sommer fester Bestandteil der ersten Herrenmannschaft ist. „Gerade für die jungen Spieler ist es eine schwere Situation“, nimmt Rauhaus den Nachwuchs in Schutz. „Dafür schlagen sie sich sehr gut. Bene ist ein großes Talent, ist vorne schwer zu halten und spielt gut mit dem Kreis zusammen. Er wird seinen Weg bei uns machen.“

Der 17-Jährige trainierte vor gut einem Jahr erstmals im Seniorenbereich mit, den Großteil des Teams kennt er bereits seit Jahren. Trotz der schwierigen Saison ist er mit seiner Zeit bei der RE zufrieden. „Ich wurde zusammen mit anderen Spielern aus der Jugend super aufgenommen.“ Seitdem habe er sich in vielen Bereichen weiterentwickelt, wobei der Prozess noch nicht abgeschlossen ist. „Die Umstellung war am Anfang enorm, körperlich gibt es riesige Unterschiede. In der Mannschaft und bei dem Trainerteam fühle ich mich gut aufgehoben und möchte viel aus jedem Training und Spiel mitnehmen.“

Der Glaube an den Klassenerhalt ist groß

Während es vor allem die erfahrenen Spieler sind, auf denen der Druck beim Tabellenneunten der Verbandsliga lastet, können Morguet und seine jungen Teamkollegen befreit auf die kommenden Wochen blicken. „Die älteren Jungs tragen viel Verantwortung. Bei allen hier besteht zu einhundert Prozent der Glaube die Klasse zu halten.“ Schon am Samstag gilt es für Morguet und seine Mannschaftskollegen, diese Gewissheit in eine gute Leistung auf dem Feld umzumünzen.

