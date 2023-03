RE Schwelm wendet Abstieg ab – Showdown in zwei Wochen

Schwelm. Die Volleyballerinnen der RE Schwelm verhindern durch eine Aufholjagd den vorzeitigen Abstieg. Die Entscheidung im Klassenkampf ist nun vertagt.

Mindestens einen Punkt benötigten die Verbandsliga-Volleyballerinnen der RE Schwelm gegen den VC Eintracht Geldern II, um den sicheren Abstieg vorerst abzuwenden. Am Ende gab es einen 3:2-Erfolg und somit zwei Zähler für das Team von Trainer Gereon Duwe.

Den ersten Satz musste RE Schwelm denkbar knapp mit 24:26 an die Gäste abgeben. Umso stärker war der zweite Satz, den die Schwelmerinnen deutlich mit 25:16 gewannen. Das Duell blieb aber ein Hin und Her: Der dritte Satz ging wieder mit 25:20 an Geldern – von da an war klar, dass es kein Drei-Punkte-Sieg der RE werden würde. Vor allem die Eigenfehlerquote von zwölf Punkten für Geldern in diesem dritten Satz war zu hoch, monierte Duwe.

Späte Wende

Als es dann im vierten Satz zwischenzeitlich 16:11 für den VC Geldern II gestanden hatte, sah es beinahe danach aus, dass Schwelm keinen Zähler holen würde. Was folgte, war aber nicht der sichere Abstieg, sondern eine überwältigende Aufholjagd, die mit einem 25:18-Satzgewinn für Schwelm endete. Und auch in der fünfte Entscheidungssatz ging mit 15:11 an RE.

Durch die Lage im Tabellenkeller kommt es in rund zwei Wochen zum Showdown gegen TuSEM Essen (Platz sieben), bei dem Schwelm (Platz acht) das Heft des Handelns in den eigenen Händen hält. Allerdings hätte Schwelm im engen Abstiegskampf ein weiterer Punkt gegen Geldern gutgetan. Trainer Duwe: „Mich ärgert es, wir hätten 3:1, wenn nicht 3:0 gewinnen müssen.“

