RE Schwelm wahrt die Chancen auf den Klassenerhalt

Schwelm. Drittes Spiel, dritter Sieg – die Schwelmer Handballer bleiben mit der Erfolgsserie im Rennen um den Ligaverbleib.

Mit dem dritten Erfolg in Serie haben die Bezirksliga-Handballer der RE Schwelm ihre Chancen auf den Klassenerhalt gewahrt. In eigener Halle setzten sie sich nach einer starken Vorstellung mit 29:22 (13:8) gegen den VfL Hüls durch. „Die Mannschaft hat von der ersten Sekunde an das abgerufen, was heute nötig war“, lobte Trainer Wolfhard Lache sein Team.

Einmal mehr war es die überragende Deckungsarbeit, die das Spiel frühzeitig in Richtung der RE kippen ließ. Der VfL musste sich jede Wurfmöglichkeit hart erarbeiten, hinter der guten Abwehr der Schwelmer trug Basti Lache mit zahlreichen Paraden zum Erfolg seines Teams bei. Auf der anderen Seite des Feldes nutzten die Schwelmer die sich bietenden Lücken konsequent.

Als nächstes kommt der Tabellennachbar

Die Hausherren spielten auch nach dem Seitenwechsel groß auf. Marty Monsees, sein Bruder Jan-Maurice und Rechtsaußen Kevin Altenhenne legten schnelle Treffer nach, später erhöhte erneut Altenhenne auf 21:11 (40.). Die Gäste gaben sich nicht auf, hatten der über weite Strecken fast fehlerfreien Leistung der RE aber nicht genug entgegenzusetzen, um das Duell noch einmal spannend zu machen.

Am kommenden Wochenende kämpfen die Schwelmer beim Tabellennachbarn Waltroper HV um den Klassenerhalt. „Die Einstellung und die Körpersprache haben von Anfang an gestimmt“, stellte Lache heraus. „Das müssen wir mitnehmen und nächste Woche in Waltrop bestätigen.“



RE Schwelm: Lache, Wiggers – M. Monsees 6, J.-M. Monsees 5/1, Altenhenne, Uhrmacher je 4, Morguet 3, N. Pape, Sieper je 2, Müll, Bosselmann, Kappelhoff je 1, El-Kishawi, Arndt, Stiller

