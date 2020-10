RE Schwelm spielt die große Erfahrung aus

Hohenlimburg/Schwelm. Im ersten Spiel der neuen Saison wird die RE Schwelm der Favoritenrolle in Hohenlimburg gerecht – auch wenn sie es zum Ende spannend macht.

Die RE Schwelm setzte sich am ersten Spieltag mit 27:25 (12:12) bei der HSG Hohenlimburg durch.

Beiden Mannschaften war zu Beginn die lange Spielpause anzumerken. Sowohl die HSG, die auf Felix Bauer verzichten musste, als auch die RE, bei denen Theo Bezirgiannis pausieren musste, erlaubten sich einige Fehler und suchten zunächst nach Spielrhythmus und Sicherheit. Beim Stand von 5:7 (17.) aus Sicht der Schwelmer nahm Trainer Henning Becker seine Auszeit. Es folgte ein 6:1-Lauf für sein Team, das in dieser Phase die Fehler der Gastgeber clever ausnutzten. Die antworteten ihrerseits mit einem 4:0-Lauf, so dass es mit einem leistungsgerechten Unentschieden in die Pause ging.

Die Partie blieb bis Mitte der zweiten Hälfte zunächst ausgeglichen. Dank einer sicheren Deckung mit einem starken Jan-Lukas Pape im Tor und einem gut aufgelegten Björn Rauhaus im Angriff machten die Schwelmer aus einem 17:16 (44.) ein 24:17 (50.). Den Vorsprung transportierten sie bis sieben Minuten vor Schluss. In den Schlussminuten war es die RE, die den Gegner mit weiteren Fehler wieder aufbaute. Der Aufsteiger aus Hohenlimburg bewies Kämpferherz und arbeitete sich heran, scheiterte in den letzten zwei Minuten aber mehrfach an Pape.

Starke Deckung gibt den Ausschlag

Am Ende setzte sich die größere Erfahrung der Schwelmer durch. „Man hat uns die Pause angemerkt. Wir haben etwas gebraucht, um uns auf ihre Deckung einzustellen und haben vorne ein paar unnötige Bälle weggeworfen. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel mit einer guten Deckung und der größeren Erfahrung gewonnen“, so Becker. HSG-Coach Ivo Maly wollte seiner Mannschaft nach dem Spiel keinen Vorwurf machen. „In der entscheidenden Phase hatten wir zu viele unnötige Ballverluste. Trotzdem haben wir uns nicht aufgegeben und insgesamt gut dagegengehalten. Jetzt müssen wir unsere Lehren daraus ziehen, auf dieser Leistung ohne Felix Bauer können wir aufbauen.“

RE: J.-L. Pape, Steinbach; Köhrer 7, Brockhaus 6, K. Kliche 5/1, Rauhaus 4, Fleischhauer 2/1, Adam, Domaschk je 1, Prüfer 1/1, Schmitz, D. Kliche, Schoch.

HSG: Botte, Kind; Truß 5/4, Albrecht 4, Maschin, Marks je 3, Wetzel 3/3, Stracke, Bovensmann, Hollatz je 2, Rieke 1/1, Schachulski, Wittke, Doescher.