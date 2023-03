Handball Verbandsliga RE Schwelm: So will Lauritsch den Klassenerhalt schaffen

Schwelm. Marc Lauritsch steht vor seinem ersten Heimspiel mit der RE Schwelm. Gleich bei seiner Premiere sollte unbedingt ein Sieg her – sonst wird es eng

Für Marc Lauritsch steht am Sonntag um 18 Uhr mit der RE Schwelm das erste Heimspiel als Chef-Trainer des Handball-Verbandsligisten gegen den TV Olpe an. Nach der Niederlage beim TuS Hattingen möchten der 43-Jährige und sein Team wichtige Punkte gegen den Tabellennachbarn sammeln. Im Kurz-Interview blickt Lauritsch auf sein erstes Spiel in der Dreifeldhalle und die entscheidenden Wochen im Kampf um den Klassenerhalt.

Am Sonntag steht Ihr erstes Heimspiel als Trainer der RE an. Wie blicken Sie auf diese Partie?

Marc Lauritsch: Ich freue mich auf das Spiel und hoffe auf die Unterstützung von den Rängen. Wir möchten an die gute zweite Hälfte gegen Hattingen anknüpfen und zeigen, dass wir besser sind als es die Tabelle aussagt.

Klare Anforderungen an Schwelmer Spieler

Sie sind erst in der letzten Woche bei der RE eingestiegen. Wie möchten Sie das Team in der kurzen Zeit bis zum Saisonende unterstützen?

Wer mich kennt weiß, dass ich alles für den Handball gebe. Genau das verlange ich auch von meiner Mannschaft. Wir müssen in den nächsten acht Wochen alles dem Klassenerhalt unterordnen. Ich werde versuchen, die Jungs von außen zu pushen und gemeinsam mit ihnen da unten rauszukommen.

Mit dem TV Olpe kommt ein direkter Konkurrent nach Schwelm. Wie wichtig ist diese Partie und wie schätzen Sie den Gegner ein?

An sich ist es egal wer kommt, wir müssen anfangen zu punkten, vor allem in den Heimspielen. Olpe ist ein Team auf Augenhöhe, mit den Krause-Brüdern im Mittelblock stellen sie eine sehr gute Deckung. Die 19 Gegentore gegen Hemer letzte Woche belegen das. Trotzdem bin ich guter Dinge, dass wir als Sieger vom Feld gehen werden, wenn wir alles abrufen.

