RE Schwelm setzt Anreize für handballinteressierte Mädchen

Als einer der wenigen Vereine in der näheren Umgebung engagiert sich Rote Erde Schwelm stark im Mädchenhandball. Mit einer weiblichen D- und E-Jugend sowie der C-Jugend, die vor kurzem den Sprung in die Oberliga schaffte, ist die RE hier bestens aufgestellt. Um überhaupt an einem regulären Ligabetrieb teilnehmen zu können, müssen sie auf andere Kreise ausweichen. „In der Nähe gibt es kaum andere Mannschaften, daher spielen wir häufig etwa im Kreis Dortmund oder Wuppertal“, berichtet Abteilungsleiter Stephan Maubach.

Sein Stellvertreter Dustin Otto hebt die Bemühungen der letzten Jahre in diesem Bereich hervor. „Da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, das haben wir uns als Verein auf die Fahne geschrieben.“ Beide sind sich einige, dass der Damenhandball im Jugend- und Seniorenbereich von großer Bedeutung für einen Verein wie die RE ist. „Wir freuen uns gleichermaßen über alle Teams und Mitglieder im Verein und werden das weiterhin fördern, das gehört zu unserem Vereinsleben einfach dazu.“

Um dem talentierten Nachwuchs Gründe zu liefern, auch über den Jugendbereich hinaus bei den Schwelmern zu bleiben, gilt es den Seniorenbereich zu fördern. Nachdem sich vor einigen Jahren die Mannschaft zunächst auflöste, wurde sie in der Zwischenzeit neu formiert. Teil des Kaders sind viele Spielerinnen, die aus der Schwelmer Jugend stammen. Im letzten Jahr erreichten sie in der Kreisliga den dritten Platz, in der neuen Saison soll es unter dem neuen Trainer Jan-Lukas Pape noch weiter nach oben gehen. „Wir haben eine sehr gute Mannschaft zusammen und haben uns den Aufstieg als Ziel gesetzt“, so Pape. Dieser ist jedoch kein Muss, zumal der für Mitte November geplante Saisonstart auf unbestimmte Zeit verschoben werden musste.

Sehr junge Mannschaft

Mit einem Durchschnittsalter von rund 22 Jahren hat der Trainer eine sehr junge Mannschaft beisammen, viele Spielerinnen dürften noch in der A-Jugend antreten. Nach einer guten Vorbereitung wurden er und sein Team zunächst durch die Handballpause ausgebremst, nun heißt es sich individuell fit zu halten.

Auch Pape hat bereits den Handballnachwuchs in Schwelm im Blick und freut sich über die jüngsten Erfolge. Ziel ist es, die Nachwuchsspielerinnen ab der B-Jugend langsam im Training an die Mannschaft heranzuführen und mit einer erfolgreichen Damenmannschaft die Anreize für einen Verbleib in Schwelm zu schaffen. „Wir möchten eng mit dem Nachwuchs zusammenarbeiten und eine Perspektive bieten“, so Pape. In der Vergangenheit musste die RE einige bittere Abgänge von talentierten Jugendspielerinnen hinnehmen, was diese Arbeit umso wichtiger macht. „Wir haben viele tolle Spielerinnen im Mädchen- und Damenbereich und hoffen, das noch weiter ausbauen und neue Spielerinnen gewinnen zu können“, gucken die Schwelmer Verantwortlichen positiv in die Zukunft.