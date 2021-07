RE Schwelm rechnet mit neuem Rekord

Schwelm. Darum kann die Abteilung in Schwelm um Gereon Duwe damit rechnen, 24 Mannschaften für die kommende Saison zu melden.

Viele Vereine beziehungsweise Abteilungen klagen über Mitgliederschwund, können keine Mannschaften melden. Regierungen, respektive Politiker reden von der sogenannten „Lost Generation“. Vollkommen entgegengesetzt der Trend bei den Volleyballern von RE Schwelm – vor allem bei den Kindern und Jugendlichen. Die Abteilung um Abteilungsleiter Gereon Duwe freut sich über Zuwächse überaus motivierter Mädchen, sowie deren Eltern.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Boom statt Mitgliederschwund

Eine Folge: Sollte die neue Saison 2021/2022 tatsächlich gespielt werden können, würde RE Schwelm mit einer Rekordmeldung an den Start gehen. Bisher waren es 21 RE-Teams, die auf Punktejagd gehen konnten. Bleibt es bei den angemeldeten 24 Mannschaften, so kann RE sechs Mannschaften bei den Damen und 18 Jugendteams von U12 bis WU21 ins Rennen um die Meisterschaften schicken. „Dieser Umstand wäre eine sensationelle Weiterentwicklung für die jüngste Abteilung“, so Duwe.

Ein Grund sei, so Duwe, dass sich seine Abteilung während der gesamten Corona-Krise um ihre Mitglieder gekümmert habe. Als die Hallen geschlossen wurden, haben Trainer und Verantwortliche nach Alternativen gesucht – und gefunden. Ein weiteres Plus sei die Situation um Beachvolleyball. Immer mehr Anfragen erreichen den Abteilungsvorstand. Vor allem ist die Tendenz von Quereinsteigerinnen sehr groß, also Sportlerinnen, die bereits eine andere Sportart ausgeübt haben.

Die Schwelmer Volleyballer werden auch in den Sommerferien Training, sowie Beach-Camps anbieten. Vor allem bei den Beach-Camps haben Anfängerinnen und Quereinsteigerinnen die Möglichkeit, Volleyball kennenzulernen.

+ + + Mehr Lokalsport aus dem südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis findest Du hier + + +

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm